Điều gì xảy ra với huyết áp khi uống cà phê mỗi ngày?

Uống 1-3 ly cà phê mỗi ngày không gây hại huyết áp hay tăng nguy cơ cao huyết áp ở người bình thường, song vượt mức này sẽ ảnh hưởng sức khỏe đối với nhiều người.

Nghiên cứu chỉ ra rằng caffeine - một chất kích thích có vị đắng được tìm thấy trong cà phê và một số loại trà - có thể làm tăng huyết áp tạm thời, đặc biệt là ở những người không sử dụng caffeine thường xuyên.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại cho thấy uống cà phê điều độ và đều đặn không ảnh hưởng tiêu cực đến chỉ số huyết áp.

Thế nào là cao huyết áp?

Huyết áp là số đo lực của máu khi đẩy vào thành động mạch - những mạch máu dẫn máu từ tim đến các bộ phận khác của cơ thể. Khi máu chảy với áp lực cao bất thường, tình trạng tăng huyết áp sẽ phát triển.

Huyết áp vẫn ở mức cao trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ đau tim, bệnh thận mạn tính, đột quỵ và các tình trạng sức khỏe nghiêm trọng khác.

Ảnh: Bảo Bảo

Cà phê và huyết áp

Nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến cách cà phê tác động đến huyết áp, bao gồm lượng caffeine tiêu thụ và một số thói quen lối sống nhất định:

Tiêu thụ cà phê không thường xuyên, ngắt quãng

Có liên quan đến việc tăng huyết áp và nguy cơ cao huyết áp cao hơn.

Tiêu thụ cà phê đều đặn, vừa phải (1-3 ly mỗi ngày)

Không ảnh hưởng tiêu cực đến huyết áp hoặc thay đổi nguy cơ cao huyết áp ở hầu hết mọi người, đặc biệt là ở phụ nữ và những người không hút thuốc.

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng có rất ít hoặc không có rủi ro đối với huyết áp nếu caffeine và cà phê được tiêu thụ ở mức độ vừa phải.

Cơ chế chính xác đằng sau việc tại sao thói quen nạp caffeine thường xuyên lại không gây ảnh hưởng vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Uống bao nhiêu cà phê là quá nhiều?

Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến nghị tiêu thụ không quá 400 miligam (mg) caffeine mỗi ngày, tương đương với khoảng ba ly cà phê (dung tích khoảng 350 ml mỗi ly). Lượng này không liên quan đến các tác động nguy hiểm hoặc tiêu cực đối với sức khỏe.

Rủi ro của caffeine

Caffeine không gây hại cho sức khỏe tổng thể khi tiêu thụ ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, tiêu thụ hơn 400 mg mỗi ngày có thể làm tăng nguy cơ gặp các tác dụng phụ. Những người không thường xuyên tiêu thụ caffeine cũng có nhiều khả năng gặp tác dụng phụ hơn khi sử dụng.

Các rủi ro và tác dụng phụ tiềm ẩn bao gồm nhịp tim nhanh; lo âu; mất ngủ (khó ngủ); buồn nôn, nôn mửa, run rẩy, đi tiểu nhiều hơn hoặc bồn chồn.

Ai nên tránh caffeine?

Hầu hết mọi người có thể dùng caffeine một cách an toàn. Tuy nhiên, một số nhóm cần hạn chế hoặc tránh hoàn toàn:

- Phụ nữ mang thai: Caffeine có thể đi qua nhau thai đến thai nhi. Trong thai kỳ, khuyến nghị bà bầu giới hạn lượng caffeine nạp vào dưới 200 mg mỗi ngày, khoảng 1-2 tách cà phê nhỏ.

- Người nhạy cảm với caffeine: Nhóm này dễ gặp các tác dụng phụ như bồn chồn, lo lắng và đau đầu.

- Người bị rối loạn nhịp tim (nhịp tim bất thường).

- Người bị loét dạ dày hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

- Người bị tăng huyết áp nghiêm trọng.

- Người đang dùng một số loại thuốc hoặc thực phẩm bổ sung: Bao gồm thuốc hen suyễn, một số loại kháng sinh và thuốc tim mạch. Hãy tham khảo ý kiến bác sĩ về việc các loại thuốc bạn đang dùng có tương tác với caffeine hay không.

Cà phê có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch không?

Nhìn chung, việc thưởng thức cà phê ở mức độ vừa phải (1-3 ly mỗi ngày) không gây hại, thậm chí có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và bảo vệ chống lại bệnh tật. Tiêu thụ cà phê ở mức vừa phải có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy tim và giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng chưa có mối liên hệ kết luận nào giữa cà phê và nguy cơ bệnh mạch vành được xác định một cách nhất quán, vì vậy cần có thêm nghiên cứu sâu hơn.

Bí quyết kiểm soát huyết áp

Có một số cách đã được khoa học chứng minh để quản lý huyết áp. Hãy thử các mẹo về lối sống và chế độ ăn uống sau để giữ huyết áp ở mức khỏe mạnh:

- Ngủ đủ giấc.

- Uống cà phê đen, không thêm đường hoặc sữa.

- Uống trà. Nghiên cứu cho thấy trà đen và trà xanh có chứa caffeine có thể cải thiện huyết áp và cholesterol. Một số nghiên cứu tìm thấy tác dụng hạ huyết áp của trà xanh rõ rệt hơn trà đen.

- Quản lý mức độ căng thẳng bằng cách dành thời gian cho các hoạt động thư giãn như yoga, bài tập hít thở hoặc thiền.

- Ăn chế độ ăn giàu thực phẩm nguyên bản như trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt và hạn chế muối (natri).

- Tăng lượng kali trong chế độ ăn, có trong thực phẩm như chuối, mơ và đậu lăng.

- Tránh hút thuốc.

- Hạn chế hoặc tránh rượu bia.

- Tập thể dục thường xuyên.

Khi nào cần gặp bác sĩ?

Nếu bạn bị cao huyết áp do nạp caffeine và việc thay đổi lối sống hoặc chế độ ăn uống không mang lại cải thiện, hãy đến gặp chuyên gia y tế. Bác sĩ sẽ cùng bạn lập kế hoạch điều trị. Họ có thể kê đơn thuốc để giúp hạ và kiểm soát huyết áp cao nếu cần thiết.

Mỹ Ý (Theo Health)