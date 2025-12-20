Điều gì xảy ra với hormone khi uống cà phê?

Uống cà phê có thể làm tăng tạm thời hormone căng thẳng cortisol, tăng testosterone gây hưng phấn và giảm các triệu chứng nhạy cảm với estrogen.

Cortisol

Uống cà phê với 80-120 mg caffeine có thể tạm thời làm tăng cortisol, đặc biệt ở người ít uống. Mức tăng này thường không gây lo ngại vì cortisol dao động tự nhiên trong ngày. Nếu muốn, bạn có thể giảm caffeine hoặc chọn cà phê không caffeine.

Insulin

Cà phê có thể tạm thời làm tăng insulin - hormone điều chỉnh đường huyết, nhất là ngay sau khi uống. Phản ứng insulin khác nhau tùy cơ địa, mức độ căng thẳng và cách bạn uống cà phê. Yếu tố di truyền cũng ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa caffeine, từ đó tác động đến khả năng kiểm soát đường huyết.

Estrogen

Cà phê có thể ảnh hưởng đến cách cơ thể chuyển hóa estrogen. Những người có nồng độ estrogen cao hơn progesterone có thể được điều chỉnh phần nào nhờ tác động này. Một số nghiên cứu cho thấy cà phê có thể thay đổi quá trình phân hủy estrogen và giảm các triệu chứng nhạy cảm với hormone này.

Uống cà phê vào những thời điểm thích hợp hỗ trợ cân bằng hormone. Ảnh minh họa bởi AI

Testosterone

Một số nghiên cứu cho thấy cà phê chứa caffeine có thể tạm thời làm tăng nồng độ testosterone, giúp tăng hưng phấn, hiệu suất tập luyện và sự tỉnh táo. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều caffeine gây mất ngủ hoặc căng thẳng mạn tính có thể làm rối loạn hormone.

Để duy trì cân bằng hormone, nên tiêu thụ cà phê hợp lý và có chủ đích.

Tránh uống cà phê buổi sáng sớm: Cơ thể tự nhiên giải phóng phần lớn cortisol tạo sự tỉnh táo tự nhiên ngay sau khi thức dậy. Uống cà phê ngay lập tức có thể khiến caffeine cộng thêm vào sự tăng đột biến cortisol, dẫn đến bồn chồn, lo lắng hoặc mệt mỏi vào buổi chiều. Nên chờ khoảng một giờ sau khi ngủ dậy mới bổ sung caffeine.

Hạn chế lượng caffeine và uống sớm: Tiêu thụ caffeine vừa phải (tối đa 400 mg một ngày) ít gây rối loạn sinh lý. Uống quá nhiều hoặc quá muộn trong ngày có thể ức chế melatonin, làm gián đoạn giấc ngủ. Ngừng uống caffeine trước buổi trưa giúp duy trì nhịp sinh học cân bằng.

Cân nhắc lựa chọn thay thế: Nếu muốn một thức uống ấm vào buổi sáng nhưng giảm caffeine để cân bằng hormone, bạn có thể thử trà xanh matcha, trà đen, cà phê nấm, nước chanh, sữa nghệ hoặc kết hợp các loại này để đổi khẩu vị.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)