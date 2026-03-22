Điều gì xảy ra với cơ thể khi ăn thịt bò?

Ăn thịt bò điều độ, kết hợp với chế độ ăn cân bằng có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, như phòng thiếu máu thiếu sắt, hỗ trợ cơ bắp và năng lượng cơ thể.

Thịt bò là thực phẩm quen thuộc trong nhiều bữa ăn, nổi bật với hương vị đậm đà và giá trị dinh dưỡng cao. Chúng cung cấp protein chất lượng cao cùng nhiều vi chất thiết yếu. 100 g thịt bò nạc nấu chín có khoảng 217 kcal, 26 g protein và gần 12 g chất béo, hầu như không chứa carbohydrate.

Protein trong thịt bò là protein hoàn chỉnh, chứa đủ 9 axit amin thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong xây dựng và phục hồi cơ bắp. Loại thịt này còn giàu vitamin B12, kẽm, sắt heme, selen và vitamin B6 - những dưỡng chất cần thiết cho hệ miễn dịch, não bộ và quá trình tạo máu. Thịt bò vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh nếu tiêu thụ đúng cách. Người trưởng thành có thể ăn khoảng 300-500 g thịt đỏ mỗi tuần (tính theo trọng lượng đã nấu chín).

Lợi ích

Tiêu thụ thịt bò ở mức độ vừa phải mang lại một số lợi ích chính như sau:

Duy trì và xây dựng khối lượng cơ bắp

Thịt bò cung cấp leucine dồi dào - một axit amin chuỗi nhánh đóng vai trò kích hoạt quá trình tổng hợp protein cơ bắp. Đối với người cao tuổi, loại thịt này giúp ngăn ngừa chứng teo cơ do tuổi tác (sarcopenia), duy trì khả năng vận động và độc lập trong cuộc sống. Thịt bò cũng hỗ trợ phục hồi mô cơ sau các buổi tập cường độ cao và xây dựng cơ nạc hiệu quả.

Cải thiện hiệu suất tập luyện và giảm mệt mỏi

Thịt bò chứa tiền chất của carnosine - một hợp chất giúp đệm axit trong cơ bắp khi vận động mạnh. Duy trì mức carnosine cao thông qua chế độ ăn có thịt giúp giảm tình trạng mỏi cơ, cho phép các vận động viên tập luyện lâu hơn và cường độ mạnh hơn. Ngoài ra, creatine tự nhiên trong thịt bò cung cấp năng lượng tức thì cho các sợi cơ nhanh, hỗ trợ các môn thể thao sức mạnh.

Phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Thiếu máu là tình trạng sức khỏe phổ biến, gây mệt mỏi và suy giảm trí nhớ. Nhờ chứa sắt heme - loại sắt mà cơ thể hấp thụ hiệu quả hơn gấp nhiều lần so với sắt từ thực vật nên ăn thịt bò còn góp phần duy trì nồng độ huyết sắc tố ổn định. Ăn thịt bò còn giúp cơ thể hấp thụ tốt hơn sắt từ các thực phẩm khác khi ăn cùng bữa.

Một số lưu ý

Giá trị dinh dưỡng của thịt bò thay đổi tùy loại và cách chế biến. Loại thịt nạc nguyên miếng ít chất béo, phù hợp hơn cho chế độ ăn lành mạnh, trong khi thịt bò xay thường chứa nhiều mỡ hơn. Thịt bò nuôi bằng cỏ giàu omega-3 và chất chống oxy hóa hơn, còn loại nuôi bằng ngũ cốc béo và giàu omega-6 hơn.

Các sản phẩm chế biến sẵn như xúc xích, thịt nguội chứa nhiều muối và chất bảo quản, không nên ăn thường xuyên. Nội tạng giàu vitamin B12 nhưng cũng nhiều chất béo. Nấu ở nhiệt độ cao có thể tạo hợp chất có hại, làm tăng nguy cơ ung thư như ung thư đại trực tràng.

Thịt bò chứa nhiều purin, có thể làm tăng axit uric và gây cơn gout. Vì vậy, nên ưu tiên thịt nạc, hạn chế chế biến sẵn, nấu ở nhiệt độ vừa phải và ăn kèm rau xanh để cân bằng dinh dưỡng.

Bảo Bảo (Theo Healthline)