Điều gì xảy ra khi thêm mật ong vào cà phê?

Thêm mật ong vào cà phê có thể thay đổi hương vị, tăng thêm lượng vitamin và chất dinh dưỡng đồng thời thúc đẩy quá trình giảm cân.

Mật ong được sử dụng để tăng hương vị cho thực phẩm, đồ uống, bao gồm cả trà và cà phê. Nhiều người thích loại chất lỏng ngọt, đặc này như một lựa chọn thay thế cho đường hoặc chất làm ngọt không calo. Dưới đây là một số ưu, nhược điểm khi thêm mật ong vào cà phê.

Cung cấp một lượng nhỏ chất dinh dưỡng

Trong khi đường tinh luyện và chất làm ngọt nhân tạo cung cấp rất ít chất dinh dưỡng thì mật ong chứa một số vitamin, khoáng chất và các hợp chất tăng cường sức khỏe khác. Thêm nó vào tách cà phê có thể tăng thêm dinh dưỡng. Mật ong cũng chứa chất chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa tổn thương tế bào do các hợp chất có hại gọi là gốc tự do gây ra.

Có thể làm thay đổi hương vị

Mật ong cũng có thể làm thay đổi hương vị của cốc cà phê. Hương vị của mật ong phụ thuộc vào loại phấn hoa được dùng để làm ra nó. Tuy nhiên, ngay cả loại có vị nhẹ cũng sẽ làm thay đổi hương vị cà phê so với việc cho thêm đường thông thường hoặc các chất tạo ngọt khác có vị trung tính. Nếu muốn thêm mật ong vào cà phê mà không làm thay đổi hương vị quá nhiều, hãy bắt đầu với một lượng nhỏ và từ từ tăng lên cho đến khi vừa khẩu vị.

Hỗ trợ giảm cân

Thêm mật ong vào tách cà phê với lượng phù hợp còn có tác dụng giảm cân theo nhiều cách khác nhau. Đầu tiên, nó kích hoạt chất béo dự trữ, sau đó cơ thể sử dụng chất béo này làm năng lượng cho các hoạt động hàng ngày. Chất béo thường là nguồn năng lượng ít được sử dụng, tích trữ trong cơ thể, làm tăng khối lượng và trọng lượng.

Mật ong là một nguồn thực phẩm giàu các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và trao đổi chất. Quá trình trao đổi chất tốt hơn có nghĩa là cơ thể sẽ hoạt động hiệu quả hơn trong việc đốt cháy chất béo, do đó đẩy nhanh quá trình giảm cân.

Triglyceride vừa là kết quả vừa là nguyên nhân của mỡ thừa. Người béo phì hoặc thừa cân thường có lượng triglyceride cao, khiến cơ thể loại bỏ chất béo chậm hơn. Mật ong có thể giúp giảm triglyceride, hỗ trợ đào thải mỡ thừa, đồng thời kiểm soát cơn thèm ăn. Khi lượng đường trong máu tăng đột biến, cảm giác thèm ăn cũng tăng, khiến việc duy trì cân nặng lý tưởng khó khăn hơn.

Mật ong có chỉ số đường huyết thấp hơn đường ăn thông thường, có nghĩa là nó không làm tăng lượng đường trong máu nhanh như đường thông thường. Lượng đường trong máu ổn định hơn đồng nghĩa có nhiều khả năng cảm thấy no và ít thèm các món ăn vặt nhiều calo.

Một số lưu ý

Nhìn chung mật ong an toàn cho người lớn và hỗ trợ giảm cân nhưng vẫn chứa đường, calo. Hãy dùng mật ong để thay thế các chất tạo ngọt khác, không nên coi là thực phẩm bổ sung thêm.

Một thìa canh mật ong cung cấp khoảng 64 calo và 17 g đường, vì vậy nên dùng khoảng 5 ml mỗi ngày. Tránh kết hợp mật ong với đường bổ sung và hãy ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn, ngủ đủ giấc.

Bảo Bảo (Theo Health, Healthline, Times of India)