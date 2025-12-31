Điều gì xảy ra khi bạn ăn chuối?

Chuối giàu chất xơ và ít calo, khi kết hợp cùng chế độ ăn uống cân bằng có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Một số người lo ngại ăn trái cây nhiều đường có thể gây tăng cân hoặc ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân. Hầu hết trái cây chứa khoảng 90% carbohydrate, có nghĩa hàm lượng đường cao. Song chuối cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Một quả chuối cỡ vừa (118 g) chứa các dưỡng chất như sau:

105 calo

Kali: 9% lượng cơ thể cần hàng ngày (DV)

Vitamin B6: 25% DV

Vitamin C: 11% DV

Magie: 8% DV

Đồng: 10% DV

Mangan: 14% DV

Chất xơ: 3,07 g hoặc 11% DV

Khoảng 90% trong số 105 calo lượng calo trong quả chuối cỡ vừa đến từ carbohydrate. Hầu hết carbohydrate trong chuối chín là đường (sucrose, glucose và fructose). Mặt khác, chuối có hàm lượng chất béo và protein thấp đồng thời chứa một số hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa có lợi gồm dopamine, catechin. Trái cây như chuối vẫn là một phần thiết yếu của chế độ ăn uống cân bằng, còn có thể thúc đẩy giảm cân.

Giàu chất xơ nhưng ít calo

Một quả chuối cỡ vừa cung cấp khoảng 11% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày, chỉ với 105 calo. Chất xơ rất quan trọng để duy trì thói quen đi ngoài đều đặn, đóng vai trò thiết yếu đối với sức khỏe hệ tiêu hóa. Bổ sung đầy đủ lượng chất xơ cũng có thể giảm cân do chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn, ăn ít calo hơn trong ngày.

Cung cấp lượng tinh bột kháng

Loại carbohydrate trong chuối thay đổi theo độ chín. Chuối xanh giàu tinh bột kháng - một dạng tinh bột khó tiêu, hoạt động như chất xơ hòa tan, giúp giảm cân, ổn định đường máu và tạo cảm giác no. Khi chuối chín vàng, tinh bột chuyển thành đường tự nhiên, dễ tiêu hóa hơn. Tinh bột kháng còn làm chậm hấp thụ đường, hỗ trợ kiểm soát lượng đường máu và thúc đẩy đốt cháy chất béo.

Chỉ số đường huyết thấp đến trung bình

Chỉ số đường huyết (GI) là thước đo mức độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. GI thấp là dưới 55, 56-69 là trung bình, và 70 trở lên là cao.

Chuối chứa khoảng 90% carbohydrate, nên đôi khi được xem là loại trái cây nhiều đường, có thể làm tăng đường máu. Tuy nhiên, chỉ số GI của chuối dao động 42-62, thuộc mức thấp đến trung bình, tùy độ chín. Ăn chuối có chỉ số GI thấp giúp duy trì lượng đường trong máu ổn định và tạo cảm giác no, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Chuối chín có GI cao hơn chuối xanh vì hàm lượng đường tăng theo quá trình chín.

Cách ăn chuối để giảm cân

Người giảm cân có thể cân nhắc ăn chuối vào những thời điểm sau:

Trước bữa ăn: Ăn một quả chuối khoảng 30 phút trước bữa chính tạo cảm giác no, hạn chế ăn quá nhiều.

Ăn như món nhẹ: Chuối là món ăn ít calo, tiện lợi, phù hợp cho người giảm cân.

Trước khi tập luyện: Carbohydrate trong chuối cung cấp năng lượng, giúp tập luyện hiệu quả và đốt cháy calo nhiều hơn.

Chọn chuối chưa chín hẳn: Chuối xanh chứa nhiều chất xơ hơn chuối chín, hỗ trợ giảm cân tốt hơn. Những đốm nâu trên chuối cho thấy tinh bột đã chuyển hóa thành đường.

Bảo Bảo (Theo Very Well Health, Healthline)