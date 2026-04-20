Điều gì đưa Man City trở lại đường đua Ngoại hạng Anh?

Man City tạo lợi thế trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh nhờ sự chuẩn bị tâm lý, vai trò lãnh đạo và tinh thần tập thể trước trận then chốt với Arsenal.

Trong những thời khắc then chốt của mùa giải, khác biệt giữa các ứng viên vô địch không hoàn toàn nằm ở chiến thuật hay nhân sự. Cách một tập thể chuẩn bị cho áp lực đôi khi mới là yếu tố quyết định. Sau trận cầu mang tính bước ngoặt với Arsenal, Man City cho thấy họ vẫn sở hữu công thức chiến thắng quen thuộc. Đoàn quân của Pep Guardiola có sự kết hợp giữa lãnh đạo, tâm lý và tính tập thể, để chiếm ưu thế trong cuộc đua vô địch

Một chi tiết đáng chú ý xảy ra ở khu tập luyện trước đó một ngày. Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak xuất hiện trong buổi tập chiều muộn, theo dõi các cầu thủ sát sao. Ông không làm vậy thường xuyên, và chính sự hiếm hoi ấy khiến chuyến thăm mang nhiều ý nghĩa.

Chủ tịch Khaldoon Al Mubarak (trái, hàng đầu) đứng cạnh Giám đốc điều hành Ferran Soriano trước trận Man City gặp Arsenal trên sân Etihad, thành phố Manchester, vòng 33 Ngoại hạng Anh ngày 19/4/2026. Ảnh: Reuters

Ở Man City, Al Mubarak nổi tiếng gần gũi đội bóng. Tuy nhiên việc ông có mặt ngay trước trận đấu quyết định được hiểu như một thông điệp rõ ràng. Toàn bộ thượng tầng CLB đang dõi theo và đặt niềm tin vào tập thể ở trận đấu với đội giữ đỉnh bảng.

Chi tiết này gợi nhớ mùa giải 2023-2024, khi Al Mubarak cũng xuất hiện trước vòng cuối. Khi đó, ông ở lại sân tập, chứng kiến Phil Foden rèn thêm các cú sút và thậm chí còn đề nghị tiền vệ người Anh ghi bàn vào góc cao trong trận gặp West Ham. Foden đáp lại bằng bàn thắng như vậy chỉ sau hai phút bóng lăn. Những câu chuyện này góp phần tạo nên niềm tin nội bộ, thứ vũ khí vô hình nhưng đặc biệt quan trọng trong các trận cầu lớn.

Nếu sự hiện diện của Chủ tịch mang tính biểu tượng, cách Guardiola truyền tải thông điệp lại là yếu tố cốt lõi. Trái với hình dung về những bài diễn thuyết đầy cảm xúc trong phòng thay đồ, HLV người Tây Ban Nha thường chọn thời điểm trước trận 24 giờ để lên dây cót cho cầu thủ. Tại đó, ông và ban huấn luyện tập trung vào việc giải tỏa áp lực, tin rằng năng lực của các cầu thủ là đủ để vượt qua thử thách.

HLV Guardiola ăn mừng sau trận Man City thắng Arsenal ở vòng 33 Ngoại hạng Anh trên sân Etihad, Manchester, Anh ngày 19/4/2026.Ảnh: Reuters

Thông điệp của Guardiola đơn giản. Cầu thủ cần tin rằng bản thân đủ giỏi, hình dung rõ những gì cần làm, rồi bước ra sân và chơi bóng. Triết lý này giúp cầu thủ Man City tránh được trạng thái căng cứng thường thấy ở các trận "chung kết sớm". Ngay cả khi mắc sai lầm như tình huống của Gianluigi Donnarumma trong trận đấu, đội bóng vẫn không sụp đổ, mà nhanh chóng lấy lại thế trận. Đó là biểu hiện rõ ràng của một tập thể được chuẩn bị tốt về tâm lý.

Một điểm đáng chú ý khác là cách Guardiola xây dựng sự gắn kết. Trước trận gặp Arsenal, toàn bộ cầu thủ cùng di chuyển từ trung tâm huấn luyện tới sân Etihad, gồm cả những người không nằm trong danh sách đấu. Khi trận đấu kết thúc, những cái tên không được đăng ký vẫn đứng chờ trong đường hầm để chúc mừng đồng đội. Những chi tiết nhỏ này tạo nên cảm giác về một tập thể thống nhất, và mọi thành viên đều đóng vai trò nhất định.

Do đội hình Man City không còn duy trì sự ổn định tuyệt đối như các mùa trước, vai trò của nhóm thủ lĩnh càng trở nên quan trọng. Đội trưởng Bernardo Silva cùng tiền đạo chủ lực Erling Haaland là hai cái tên nổi bật. Sau trận đấu, Silva ca ngợi Haaland chiến đấu như một con thú, trong khi chân sút Na Uy đáp lại bằng cách ví người đồng đội như huyền thoại phòng ngự Fabio Cannavaro. Những lời khen qua lại phản ánh sự gắn kết và tinh thần chiến đấu lan tỏa trong đội.

Tiền đạo Erling Haaland rách áo sau pha tranh chấp với Gabriel Magalhaes. Ảnh: Reuters

Không chỉ thể hiện qua lời nói, ảnh hưởng của các thủ lĩnh còn được thấy rõ trên sân. Trong những phút cuối căng thẳng, khi áp lực từ đối thủ dâng cao, Man City chủ động làm chậm nhịp độ, kiểm soát bóng và hạn chế rủi ro. Đây là dấu hiệu của một tập thể giàu kinh nghiệm, biết cách làm chủ trận đấu thay vì bị cuốn theo cảm xúc. Sự điềm tĩnh này đặc biệt quan trọng với một đội bóng có nhiều gương mặt mới, chưa trải qua nhiều thời khắc quyết định như Rayan Cherki, Antoine Semenyo hay Abdukodir Khusanov.

Hành trình tìm lại sự ổn định của Man City thực tế đã bắt đầu từ trước đó. Đầu mùa, họ từng thua Tottenham và Brighton, khiến cuộc đua trở nên khó khăn. Đáp lại, nhóm đội trưởng tổ chức họp nội bộ để nâng cao tiêu chuẩn, trong khi Guardiola chủ động thay đổi một số thói quen, như đưa đội tập tại sân Etihad trước trận derby với Man Utd. Điều này hiếm khi xảy ra trong suốt nhiệm kỳ của ông. Những điều chỉnh này cho thấy Man City không ngại làm mới mình để thích nghi, kết quả giúp Man City thắng Man Utd 3-0.

Man City 2-1 Arsenal Diễn biến chính trận Man City 2-1 Arsenal.

Ban huấn luyện cũng thử nghiệm nhiều cách tiếp cận khác nhau, từ việc cho cầu thủ nghỉ ngơi trước các trận đấu lớn tại châu Âu đến thay đổi lịch tập. Không phải mọi thử nghiệm đều mang lại thành công ngay lập tức, nhưng chúng góp phần tạo nên một môi trường linh hoạt, và đội bóng luôn sẵn sàng thích ứng.

Sự kết hợp giữa các yếu tố đã giúp Man City vượt qua giai đoạn khó khăn và trở lại mạnh mẽ. Trong cuộc đua đường dài như Ngoại hạng Anh, những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt lại có thể tạo nên khác biệt lớn. Chiến thắng trước Arsenal là lời khẳng định rằng Man City vẫn duy trì được bản sắc của một nhà vô địch. Khi áp lực tăng cao nhất, họ không hoảng loạn, không mất phương hướng, mà dựa vào những nguyên tắc đã được xây dựng suốt nhiều năm.

Các đối thủ còn lại của Man City khó khăn hơn so với Arsenal. Nhưng khi cỗ máy chiến thắng của Guardiola đã trở lại, không còn nhiều người nghi ngờ về khả năng họ đăng quang thêm lần nữa.

Hoàng An tổng hợp