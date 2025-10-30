Điều chỉnh tốc độ trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây

Cao tốc nối TP HCM với Đồng Nai được điều chỉnh tốc độ tối thiểu lên 80 km/h, đồng thời cấm ôtô tải trên 7,5 tấn, xe khách trên 29 chỗ chạy làn sát dải phân cách, từ 10/11.

Theo phương án mới được Cục đường bộ Việt Nam thí điểm trong một tháng, làn 1 (sát dải phân cách giữa) trên cả hai tuyến cấm xe khách trên 29 chỗ và xe tải trên 7,5 tấn. Các loại xe bị cấm gồm: xe tải thông dụng (trừ bán tải, xe tải VAN), xe tải chuyên dùng (trừ xe chở tiền), xe chuyên dùng, đầu kéo và xe kéo moóc.

Tốc độ tối đa làn đường này giữ nguyên 120 km/h (trừ cầu Long Thành 100 km/h), nhưng tốc độ tối thiểu được tăng lên 80 km/h (trừ cầu Long Thành 60 km/h), thay vì toàn bộ đều 60 km/h như trước.

Kẹt xe trên cao tốc TP HCM - Long Thành. Ảnh: Phước Tuấn

Đối với làn 2 (sát làn khẩn cấp), tuyến cao tốc vẫn áp dụng tốc độ tối đa 100-120 km/h (tùy đoạn) và tốc độ tối thiểu 60 km/h, không phân biệt các loại xe được chạy trên cao tốc. Xe đang chạy trên làn 2 được phép chuyển sang làn 1 để vượt ôtô phía trước, sau đó chuyển lại và tiếp tục di chuyển nhằm đảm bảo thông suốt.

Cục Đường bộ cho biết việc thí điểm dựa trên ý kiến của Cục Cảnh sát giao thông và Khu Quản lý đường bộ IV, nhằm giảm ùn tắc, tăng năng lực khai thác và đảm bảo an toàn trên hai tuyến cao tốc trọng điểm phía Nam. Ngoài tuyến đường này, một số cao tốc khác cũng được thí điểm phương án trên, như TP HCM - Trung Lương, Phan Thiết - Dầu Giây.

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây dài 55 km, 4 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, khai thác từ năm 2015. Là trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM về Đông Nam Bộ, tuyến cao tốc này hiện có lưu lượng xe lớn nhất khu vực phía Nam, bình quân 60.000-70.000 lượt xe mỗi ngày, thường xuyên quá tải các dịp cuối tuần và lễ, Tết.

Tuyến đường này đang được mở rộng, dự kiến hoàn thành cơ bản cuối năm 2026 giúp giảm ùn tắc và tăng kết nối sân bay Long Thành.

Giang Anh - Đoàn Loan