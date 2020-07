Điều chế vaccine Covid-19 tiêm chỉ một liều

Chuyên gia tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (BIDMC) điều chế thành công loại vaccine Covid-19 chỉ cần tiêm một liều.

Sản phẩm được chứng minh có hiệu quả trên linh trưởng, đủ khả năng bước sang thử nghiệm giai đoạn ba sớm nhất vào tháng 9. Hiện nay, hầu hết các loại vaccine tiềm năng do những hãng dược lớn phát triển đều cần tiêm hai mũi.

Kết quả nghiên cứu hợp tác giữa BIDMC và Johnson & Johnson củng cố thêm những dữ liệu trước đó, cho thấy vaccine tạo ra các kháng thể có tính phòng vệ. Báo cáo được đăng trên tạp chí Nature ngày 30/7.

"Vaccine này đã tạo ra hàng rào bảo vệ mạnh mẽ chống lại nCoV trên loài khỉ vàng và đang được thử nghiệm ở người", tiến sĩ Dan H. Barouch cho hay.

Sản phẩm sử dụng chủng virus cúm thường có tên Ad26 (adenovirus serotype 26), đưa các protein gai của nCoV tiếp xúc với tế bào vật chủ và kích hoạt phản ứng miễn dịch.

Cá thể khỉ vàng được tiêm thử vaccine một liều ngừa Covid-19. Ảnh: Global Health News Wire

Nhóm của tiến sĩ Barouch đã nghiên cứu vaccine từ tháng 1, ngay sau khi có được thông tin về bộ gene của virus từ các nhà khoa học Trung Quốc. Họ thử nghiệm các loại vaccine mang biến thể khác nhau của protein gai trên bề mặt nCoV, mục tiêu chính là để virus bị kháng thể vô hiệu hoá.

Nhóm tiêm một lần duy nhất 7 phiên bản vaccine Ad26 khác nhau cho 32 trong số 52 cá thể khỉ vàng. Nhóm đối chứng với 20 con còn lại được dùng giả dược. Tất cả số khỉ được tiêm vaccine đều xuất hiện kháng thể.

6 tuần sau khi tiêm, toàn bộ số khỉ được cho tiếp xúc với nCoV.

20 cá thể không tiêm vaccine đều nhiễm bệnh. Nồng độ virus trú ngụ cao ở trong phổi và dịch mũi. 6 con khỉ sử dụng loại vaccine tối ưu, có tên gọi Ad26.COV2.S, đều không xuất hiện virus trong phổi. Chỉ một trong số đó có virus ở dịch mũi.

"Dữ liệu cho thấy chỉ một mũi tiêm Ad26.COV2.S trên khỉ vàng cũng đủ khả năng phòng chống nCoV rất mạnh", tiến sĩ Barouch cho biết. "Tiêm chủng một liều có những lợi thế về tính khả thi và hậu cần so với vaccine hai liều, nếu xét trên quy mô toàn cầu với mục đích kiểm soát đại dịch. Nhưng vaccine hai liều có khả năng tạo miễn dịch cao hơn, vì thế nên cả hai phương thức đều đang được đánh giá kỹ càng qua thử nghiệm lâm sàng. Chúng tôi rất mong chờ kết quả để đánh giá tính an toàn, khả năng tạo miễn dịch và then chốt là tính hiệu quả của vaccine Ad26.COV2.S trên người".

Chuyên gia của BIDMC và các viện nghiên cứu khác đã khởi động thử nghiệm vaccine giai đoạn 1 và 2 trên những tình nguyện viên khỏe mạnh.

Nghiên cứu giai đoạn ba, trên 30.000 người, diễn ra vào tháng 9 năm nay để kiểm tra tính hiệu quả của sản phẩm.

Linh Phan (Theo Harvard Gazette)