Vỉa hè không phải nơi 'xí chỗ', bán ghế xem diễu binh

Việc đem ghế nhựa xí trước chỗ rồi bán lại đã chạm đến nguyên tắc 'vỉa hè là không gian công cộng'.

Những ngày qua, tại một số tuyến phố ở Hà Nội có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, nhiều hàng quán đã xếp ghế, trải bạt để giữ chỗ ngồi rồi bán cho người đi xem.

Giá phổ biến 20.000-30.000 đồng mỗi ghế, người xem phải trả tiền trước để được đánh dấu chỗ. Hình ảnh này khiến nhiều người ngỡ ngàng, thậm chí bức xúc.

Cơ quan chức năng đã có động thái nhanh chóng xử lý, dẹp bỏ và chốt trực để ngăn ngừa tái diễn.

Tuy nhiên theo tôi nhìn rộng hơn, việc "xí chỗ" bán ghế xem diễu binh đã chạm đến một nguyên tắc căn bản: Vỉa hè là không gian công cộng, không phải tài sản riêng để ai muốn khai thác thế nào cũng được.

Người dân đi bộ, người xem diễu binh hay du khách tham quan, tất cả đều có quyền bình đẳng như nhau trong việc sử dụng vỉa hè. Việc biến chỗ ngồi trên vỉa hè thành "dịch vụ tính phí" chẳng khác nào thương mại hóa một phần không gian chung, vốn dĩ phải được chia sẻ tự do.

Nhiều người đã thức, thậm chí đội mưa cả đêm chỉ để giữ cho mình một chỗ để xem đoàn diễu binh đi qua. Đó là quyền tự nhiên của họ, dựa trên sự kiên nhẫn và công sức bỏ ra.

Nhưng khi những chiếc ghế bày sẵn, kèm điều kiện "muốn ngồi thì trả tiền" thì sẽ thế nào?

PK