Đông nghịt người đội mưa đổ về Ba Đình xem diễu binh

Đông nghịt người tập trung ở vỉa hè đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, nơi các đoàn diễu binh và phương tiện đi qua.
Có mặt cùng vợ từ 2h sáng trên đường Hùng Vương, anh Dũng, 43 tuổi cho biết vợ chồng đã chuẩn bị thức ăn, nước uống. "Lúc đi trời mưa to song vẫn cố lên. Tôi lên sớm để kiếm chỗ có view đẹp, xem toàn bộ". Ảnh: Võ Thạnh
Nhiều người mang vali, xe đạp và đồ dùng cá nhân như quần áo, thức ăn, ghế ngồi... giữ chỗ xem diễu binh trên đường Trần Phú.
"Em xếp hàng từ 3h để có chỗ đẹp và xem được hết các khối", Thủy cho biết.
Tiết trời Hà Nội sáng nay khoảng 26 độ C, có mưa nhỏ. Cơ quan khí tượng dự báo, mưa nhỏ duy trì đến trưa nay, sau đó tạnh.
Dù mặc áo mưa, nhiều người hào hứng chụp hình lưu niệm chờ xem diễu binh.
Người dân tranh thủ mọi ngóc ngách trên vỉa hè để giữ chỗ.
"Tôi có mặt từ 10h đêm qua để xếp hàng ở đây. Đây là buổi đầu tiên tôi xem diễu binh nên rất hào hứng", anh Nam, quê Quảng Ninh cho biết.
Lúc 8h, vỉa hè đường Trần Phú ken đặc người chờ. Dịch vụ cho thuê bạt được chào bán với giá 60.000 đồng bạt nhỏ và 100.000 đồng bạt lớn.
Một gia đình mặc áo mưa chờ xem diễu binh trên đường Trần Phú.
Chiến sĩ công an mời người dân vào nhà bạt nghỉ ngơi nhưng vẫn có nhiều người chọn ở lại vỉa hè vì sợ mất chỗ.
Bên trong khu vực nhà bạt cho người dân nghỉ tạm cũng chật kín người.
Người dân dùng ghế, túi để xếp hàng giữ chỗ trên đường Trần Phú.
Theo kế hoạch để phục vụ cho buổi sơ duyệt chuẩn bị cho đại lễ A80 vào 20h ngày 27/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời cấm đường từ 12h đến 2h hôm sau. So với thông báo ngày 13/8, thời gian cấm, tạm cấm, hạn chế phương tiện sớm hơn 5 giờ, từ 12h hôm nay đến 2h ngày mai.
Từ 2h hôm nay, chị Chi quê ở xã Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ cũ) đã dẫn hai con cùng hàng xóm lên đường Hùng Vương để xem diễu binh.
Đức Đồng - Võ Thạnh