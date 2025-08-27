Đông nghịt người đội mưa đổ về Ba Đình xem diễu binh

Đông nghịt người tập trung ở vỉa hè đường Hùng Vương, Nguyễn Thái Học, nơi các đoàn diễu binh và phương tiện đi qua.

Có mặt cùng vợ từ 2h sáng trên đường Hùng Vương, anh Dũng, 43 tuổi cho biết vợ chồng đã chuẩn bị thức ăn, nước uống. "Lúc đi trời mưa to song vẫn cố lên. Tôi lên sớm để kiếm chỗ có view đẹp, xem toàn bộ". Ảnh: Võ Thạnh