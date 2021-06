Phim truyền hình Hàn Quốc tháng 7

"Kingdom: Ashin of the North" đánh dấu sự trở lại của Jeon Ji Hyun, phim siêu nhiên "The Witch's Diner" có sự tham gia của Song Ji Hyo.

The Devil Judge

Ngày phát sóng: 3/7

Kênh: tvN

Teaser 'The Devil Judge' Teaser "The Devil Judge". Video: Youtube Kdrama Zone.

Bộ phim đề tài xử án có sự tham gia của Ji Sung và Kim Min Jung. Ji Sung đóng vai thẩm phán quỷ quyệt Kang Yo Han. Trong thời kỳ hỗn loạn, Yo Han trở thành hiện tượng xã hội với hàng loạt vụ trừng phạt những kẻ xấu xa trong phòng xử án. Kim Min Jung (từng đóng chính trong Mr. Sunshine) vào vai Jung Sun A, kẻ thù của Yo Han. Sun A là nhà vận động hành lang rất quyền lực, có thể giật dây xã hội thông qua mạng lưới quan hệ rộng lớn của mình.

Jinyoung (Park Jin Young) của nhóm Got7 đóng thẩm phán tân binh, Park Gyu Young vào vai thám tử theo đuổi bí mật đen tối của Yo Han.

You Are My Spring

Ngày phát sóng: 5/7

Kênh: tvN

Trailer 'You Are My Spring' Trailer "You Are My Spring". Video: Netflix.

Chất chính kịch lãng mạn và sự bí ẩn tạo nên You Are My Spring. Bộ phim tập trung vào các nhân vật sống trong tòa nhà Gugu, nơi xảy ra một vụ giết người bất thường.

Trong số cư dân tòa nhà, Kang Da Jung (Seo Hyun Jin) là quản lý cấp cao tại một khách sạn năm sao. Nhờ thông minh và tháo vát, Da Jung được thăng cấp sớm hơn các đồng nghiệp. Thuận lợi trên con đường công danh nhưng Da Jung gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Hàng xóm của cô là Joo Young Do (Kim Dong Wook), bác sĩ tâm thần giúp mọi người vượt qua những tổn thương trong quá khứ nhưng không chữa lành được vết thương của chính mình.

Sống cùng tòa nhà với Da Jung và Young Do còn có CEO của công ty đầu tư Chae Joon (Yoon Park) và nữ diễn viên Ga Young (Nam Gyu Ri), người bị lợi dụng trong quá khứ.

The Witch’s Diner

Ngày phát sóng: 16/7

Kênh: Tving

Trailer "The Witch’s Diner" Trailer "The Witch’s Diner". Video: Youtube Tving.

Bộ phim tám tập The Witch’s Diner được dựng theo cuốn tiểu thuyết Welcome to the Witch Restaurant. Trong phim, Song Ji Hyo đóng vai Zo Hee Ra, vừa là chủ nhà hàng vừa là phù thủy ban điều ước dưới hình thức món ăn. Khách hàng muốn đạt được ước muốn phải đổi linh hồn cho mụ phù thủy.

Nam Ji Hyun đóng Jung Jin, nữ nhân viên văn phòng bị mất việc sau khi khiếu kiện công ty vì đối xử bất công. Cô thỏa thuận với phù thủy Hee Ra và đứng trước nguy cơ trả giá đắt cho điều ước của mình.

The Road: Tragedy of One

Ngày phát sóng: 21/7

Kênh: tvN

Ji Jin Hee, Yoon Se Ah and Kim Hye Eun (từ trái sang) sẽ tham gia "The Road: Tragedy of One". Ảnh: Scmp.

The Road: Tragedy of One là bộ phim mới nhất về xã hội thượng lưu với sự tham gia của Ji Jin Hee, Yoon Se Ah và Kim Hye Eun. 16 tập phim tập trung vào cuộc sống bí ẩn, tham vọng và sự xấu hổ của những cư dân sống trong dinh thự biệt lập "Royal the Hill".

Trong số cư dân có Baek Soo Hyun (Ji Jin Hee), nhà báo nổi tiếng, được kính trọng nhưng bản chất tàn nhẫn, lạnh lùng và khó đoán. Soo Hyun kết hôn với Seo Eun Soo (Yoon Se Ah), con gái của giám đốc điều hành công ty quyền lực. Cha Seo Young (Kim Hye Eun), phát thanh viên truyền hình xinh đẹp, có nền tảng giáo dục tốt nhưng không bao giờ hài lòng với cuộc sống của mình.

Kingdom: Ashin of the North

Ngày phát sóng: 23/7

Kênh: Netflix

Teaser 'Kingdom: Ashin of the North' Teaser "Kingdom: Ashin of the North". Video: Youtube.

Kingdom: Ashin of the North là phần ăn theo series kinh dị Kingdom, chiếu trên Netflix. Tập phim này tập trung vào Ashin (Jeon Ji Hyun thủ vai), nhân vật được giới thiệu ngắn gọn ở cuối phần hai.

Ashin dường như biết được nguồn gốc của loài thực vật hồi sinh, khởi nguồn cho bệnh dịch thây ma càn quét vương quốc Joseon. Cô có khả năng phát hiện ra cây từ khi còn nhỏ trong những hang động. Các sự việc trong quá khứ đưa cô vào con đường trả thù.

Kim Shi A vào vai Ashin lúc nhỏ và Park Byung Eun sẽ vào vai Min Chi Rok.

Police University

Ngày phát sóng: 26/7

Kênh: KBS2

Cha Tae Hyun trong "Police University". Ảnh: KBS2.

Cha Tae Hyun, bạn diễn của Jeon Ji Hyun trong My Sassy Girl, sẽ trở lại màn ảnh trong vai cựu thám tử kỳ cựu Yoo Dong Man. Dong Man là giảng viên Đại học Cảnh sát. Trong số các học sinh của ông có Kang Sun Ho và Oh Kang Hee.

Sun Ho (do Jung Jin Young - cựu thành viên của nhóm nhạc B1A4 - thủ vai) từng là hacker trước khi trở thành sinh viên. Sun Ho và Dong Man cùng nhau phá án bằng tất cả sức lực và trí thông minh của họ. Kang Hee (do Krystal - thành viên nhóm nhạc f (x) - thủ vai) là sinh viên năm nhất chính trực và luôn tuân thủ các quy tắc.

Dương Trang