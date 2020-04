Lý do phim 'Kingdom' tạo sức hút

Trên đường đi tìm chân tướng về vua cha, Lee Chang trong phim "Kingdom" đương đầu dịch bệnh quái ác, biến con người thành thây ma khát máu.

Trong thời Covid-19, Kingdom (Vương triều xác sống) là một trong những series thu hút khán giả Việt Nam. Ra mắt mùa hai từ tháng 3, phim vào top 10 được quan tâm trên Netflix trong hơn một tháng. Giới phê bình Âu Mỹ khen phim với 93% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes, trong đó nhiều người nói series cùng Parasite minh chứng cho tiến bộ của làng phim Hàn Quốc.

Nội dung Kingdom được dựa trên bộ webcomic The Kingdom of the Gods của tác giả Kim Eun-hee - người cũng đảm nhận vị trí biên kịch. Trước năm 2016, bà Kim từng nhiều lần bị từ chối khi muốn chuyển thể truyện thành phim truyền hình, do các nhà sản xuất e ngại sự bạo lực, máu me của dòng phim zombie. Thành công của phim điện ảnh Train to Busan khiến các nhà đầu tư tự tin hơn. Được Netflix hậu thuẫn, sáu tập mùa đầu của Kingdom trình chiếu trên nền tảng này vào ngày 25/01/2019 nhanh chóng nhận lời khen.

Trailer "Kingdom" mùa 2 Trailer "Kingdom" mùa hai.

Câu chuyện phim diễn ra vào triều đại Joseon, mở đầu với việc thái tử Lee Chang (Ju Ji-hoon thủ vai) cùng cận vệ thân tín Mu-Yeong (Kim Sang-ho) rời kinh đô Hanyang để điều tra bí ẩn về bệnh tình của hoàng thượng. Nhân cơ hội này, lãnh tướng nham hiểm Cho Hak-ju (Ryu Seung-ryong) và con gái là vương hậu Cho (Kim Hye-jun) tìm cách phế truất thái tử.

Trên đường đi tìm chân tướng về vua cha, Lee Chang bất ngờ đương đầu với sự bùng phát của một dịch bệnh quái ác biến con người thành những thây ma khát máu hung hãn, gieo rắc mầm bệnh qua vết cắn. Với sự trợ giúp của nữ y sĩ Seo-bi (Bae Doona) và thợ săn bí ẩn Yeong-shin (Kim Sung-kyu), thái tử vừa tìm cách ngăn chặn đà lây lan của dịch bệnh, vừa đương đầu những mưu ma chước quỷ của Cho Hak-ju.

Sự hoành tráng về quy mô sản xuất khiến Kingdom gây ấn tượng về hình ảnh. Theo trang IMDb, mỗi tập phim tiêu tốn khoảng 1,8 triệu USD kinh phí - mức đầu tư rất lớn với một phim truyền hình châu Á. 12 tập của hai mùa ghi điểm về chất lượng hình ảnh, âm thanh và bối cảnh. Phim được chăm chút từ bối cảnh rộng với cung điện, làng mạc, núi đồi hiểm trở cho tới chi tiết nhỏ như phục trang, đồ đạc thời Joseon.

Một cảnh chiến đấu trong phim. Ảnh: Netflix.

Các góc quay đa dạng, khi thì bao quát từ trên cao cho thấy sự nguy hiểm con người phải đương đầu trước bầy zombie, lúc lại được đặt cận trong những pha rượt đuổi tạo không khí hồi hộp. Loạt cảnh chiến đấu trong phim được dàn dựng sáng tạo với chiến trường đa dạng: đồng cỏ mênh mông, hoàng cung, dòng sông băng giá.

Sự hoành tráng của phim được thể hiện rõ nhất trong những cảnh dàn trận. Trận chiến bảo vệ Sangju đầu mùa thứ hai quy tụ hàng trăm diễn viên quần chúng trong vai zombie, thể hiện sự áp đảo so với phe do thái tử Chang chỉ huy. Hàng loạt vũ khí như gươm đao, cung tên cho tới súng được dùng trong đại chiến này, mang lại tính giải trí cao.

Bầy zombie trong Kingdom có tốc độ nhanh và mặc cổ trang, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm Hollywood. Với những xác sống khát máu và nhiều cảnh hành động bạo lực không khoan nhượng, Kingdom là bộ phim không dành cho người dưới 18 tuổi.

Những âm mưu thâm độc

Chất lượng phim không chỉ nằm ở những cảnh hành động, chiến đấu. Có độ dài sáu tập mỗi mùa và thời lượng trung bình từ 40 đến 60 phút một tập, phim có tiết tấu nhanh, mang tới nhiều bước ngoặt bất ngờ. Nhiều tờ như Cinemaholic, Observer nhận định series gợi nhớ Game of Thrones bởi trong phim, ai cũng có thể dễ dàng gặp nguy hiểm hay bị lừa.

Tác phẩm giải quyết những nút thắt nhanh gọn, không thừa thãi đồng thời đan xen cảnh hồi tưởng để giải thích ngọn nguồn căn bệnh. Kịch bản tiếp tục chứng tỏ độ chắc tay của biên kịch Kim - người đứng sau thành công của hiện tượng truyền hình Signal (2016).

Nhân vật Cho Hak-ju gợi nhớ Tywin Lannister trong "Game of Thrones". Ảnh: Netflix.

Kingdom đan xen yếu tố "cung đấu" với những mưu đồ chính trị của gia tộc Haewon Cho hùng mạnh để cướp ngai vàng. Đứng đầu gia tộc này là lãnh tướng Cho Hak-ju, bậc gian hùng, đa mưu túc trí và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt điều mình muốn. Thủ vai gian thần này là Ryu Seung-ryong, từng thể hiện rất thành công vai người cha thiểu năng trí tuệ trong Miracle in Cell No. 7 (2013). Trong nhiều trường đoạn, ánh mắt và giọng nói uy nghiêm của Cho Hak-ju bộc lộ thần thái áp đảo mọi kẻ dám cản đường. Những cái bẫy được tính toán tỉ mỉ của Cho Hak-ju khiến thái tử cùng những người ủng hộ anh nhiều phen khốn đốn.

So với Seung-ryong, những trường đoạn thể hiện khả năng diễn xuất của nam chính Ju Ji-hoon không nhiều bằng. Nhân vật chính này chủ yếu dành thời gian trên đường chạy trốn quái vật hoặc chiến đấu. Tuy nhiên, trong cảnh cần biểu đạt cảm xúc như phẫn nộ trước đời sống thiếu thốn của nhân dân hay đứng về lẽ phải, Ji-hoon vẫn tròn vai.

Ngoài hai ngôi sao trên, dàn diễn viên Kingdom đều có màn thể hiện tốt, nổi bật là Bae Doona trong vai y sĩ tận tâm, cùng Jeon Seok-ho - vai quan huyện Beom-pal, người thiếu năng lực nhưng được làm quan nhờ mang dòng máu Haewon. Tuy vậy, ông không tàn độc như những người bề trên trong gia tộc mà có trái tim nhân hậu. Đây cũng là nhân vật mang tới nhiều tiếng cười, giảm bớt bầu không khí căng thẳng dồn dập trong Kingdom.

Xác sống tấn công người trong phim. Ảnh: Netflix.

Ẩn sau những màn đấu đá bằng vũ khí và mưu đồ, loạt phim cổ trang còn mang tới những thông điệp không bao giờ cũ. Những kẻ có quyền lực, ăn sung mặc sướng trong khi bách tính đang lầm than vì dịch bệnh đều chuốc lấy kết cục bi thảm. Trong một bộ phim đề tài quái vật, kẻ đáng sợ nhất không phải zombie mà là con người với sự ích kỷ, vô cảm trước đồng loại cùng lòng tham không đáy.

Một trong những vết gợn của loạt phim nằm ở vương hậu, khi màn thể hiện của nhân vật này chưa đủ để phục được khán giả về quyền uy của mình. Nguồn gốc và cách thức đối phó với zombie cũng mang lại nhiều dấu hỏi. Khán giả kỳ vọng điều này được lý giải ở phần tiếp, nhất là khi phần hai có kết mở với sự xuất hiện của một diễn viên có tiếng.

Việc mùa thứ hai của Kingdom ra mắt chỉ hai ngày sau khi tổ chức WHO tuyên bố Covid-19 là đại dịch toàn cầu càng mang tới nhiều so sánh. Biên kịch Kim và đạo diễn Park In-je chia sẻ trên tờ Hollywood Reporter dịch bệnh trong phim và ngoài đời là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, họ hy vọng khán giả giống như những nhân vật trong phim: có ý thức phòng chống dịch bệnh và luôn hướng đến hy vọng.

Thịnh Joey