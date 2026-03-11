Diễn viên xoay tròn ba tiếng ở vở múa 'Khổng tước'

Nhiều khán giả tưởng Phạm Cảnh Nguyệt là robot vì cô xoay vòng không dừng khi đóng vai biểu tượng thời gian ở vở "Khổng tước" của Dương Lệ Bình.

Sau bốn buổi diễn của Dương Lệ Bình và êkíp ở Hà Nội, nhiều video của Phạm Cảnh Nguyệt được khán giả ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn bình luận. Nhiều người bày tỏ sự kinh ngạc và khâm phục khả năng kiểm soát cơ thể, sức bền của nữ vũ công.

Diễn viên đóng thời gian trong vở 'Khổng tước' Diễn viên Cảnh Nguyệt xoay trong giờ giải lao. Video: Hà Thu

Trên TikTok, không ít khán giả nói chỉ nhìn theo vòng quay của cô đã thấy chóng mặt. Số khác cho rằng dù động tác lặp lại, màn thể hiện vẫn cuốn hút nhờ vẻ mềm mại, duyên dáng của diễn viên. Tại buổi diễn hôm 8/3, một số khán giả lớn tuổi thậm chí ngờ vực không biết nhân vật là người thật hay robot.

Trong vở múa, Cảnh Nguyệt mặc váy trắng, hóa thân hình tượng thời gian. Cô đứng cạnh một gốc cây, xoay ngược chiều kim đồng hồ trên bục. Nhịp quay lúc nhanh lúc chậm nhưng không gián đoạn suốt thời lượng tác phẩm. Ngay cả khi đoàn nghỉ giải lao 15 phút, cô vẫn giữ chuyển động đều đặn.

Diễn viên Phạm Cảnh Nguyệt trong phần chào kết vở 'Khổng tước' Phạm Cảnh Nguyệt được khán giả cổ vũ trong phần chào kết vở "Khổng tước", tối 8/3. Video: Hà Thu

Theo Sina, tại buổi họp báo giới thiệu vở diễn ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, hồi tháng 1, nữ nghệ sĩ nói: "Động tác của tôi tương đối đơn giản, vì vậy tôi phải hiểu nhân vật từ bên trong để thể hiện tốt hơn. Thời gian không có cảm xúc. Dù trên sân khấu xảy ra chuyện gì, nó vẫn lặng lẽ trôi".

Cảnh Nguyệt gắn bó nhân vật bốn năm, xuất hiện trong hơn 300 buổi diễn. Khi mới nhận vai, cô là người dễ bị say tàu xe và chỉ xoay được khoảng năm phút. Sau đó, vũ công kiên trì tập luyện để cải thiện thể lực. Trong những lần đầu lên sân khấu, Dương Lệ Bình khuyên cô hãy làm theo cảm nhận của mình, để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Theo Cảnh Nguyệt, sự động viên của Dương Lệ Bình giúp cô vượt qua hàng trăm buổi biểu diễn.

Theo Rednote, tại buổi giao lưu ở Quảng Châu hồi tháng 7/2025, Cảnh Nguyệt cho biết ban đầu, cô cảm thấy bất công khi được phân đóng thời gian. "Tôi đã luyện tập vũ đạo chăm chỉ nhưng giờ lại bị mắc kẹt trong vai diễn này", cô nói. Thế nhưng sau đó, cô thấy mình may mắn vì được đảm nhiệm nhân vật giàu tính triết lý.

Diễn viên Phạm Cảnh Nguyệt. Ảnh: Sina

Tháng 1/2025, trên sân khấu ở Thành Đô, Trung Quốc, êkíp Khổng tước gặp sự cố mất điện. Tuy nhiên, Cảnh Nguyệt vẫn tiếp tục thực hiện động tác. Trả lời Ifeng, cô cho biết khi ấy hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn. Hơn nữa, vì đạo diễn chưa hô "cắt" nên cô không dừng lại.

Khi ấy, khán giả đã bật đèn flash cổ vũ Cảnh Nguyệt. Nhiều người hô tên diễn viên, dặn cô cẩn thận. Một khán giả còn hét lên: "Thời gian là vĩnh cửu". Trong buổi diễn hôm ấy, cô đã xoay tròn lâu hơn 27 phút so với bình thường.

Phạm Cảnh Nguyệt múa rắn Trích đoạn Phạm Cảnh Nguyệt múa rắn trong gala mừng xuân năm 2025. Video: Henan TV

Dương Lệ Bình nhận xét Phạm Cảnh Nguyệt luôn trăn trở với vai diễn trong các buổi tập. Bà đánh giá cao sự chăm chỉ và quyết tâm của cô trong việc hoàn thiện từng chi tiết. Ngược lại, vũ công cho biết học hỏi được nhiều điều từ người thầy của mình. "Bà là người tỉ mỉ và tận tâm. Đôi khi năng lượng của bà còn dồi dào hơn cả người trẻ. Mỗi hành động của bà đều truyền cảm hứng mạnh mẽ cho chúng tôi, và bà luôn sẵn sàng tạo cơ hội cho thế hệ trẻ", cô nói.

Phạm Cảnh Nguyệt sinh sau năm 2000, tốt nghiệp chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại Nhạc viện Tứ Xuyên. Cô từng giành huy chương vàng Cuộc thi múa năm tỉnh miền Bắc Trung Quốc lần thứ 9 và đoạt giải nhất cuộc thi múa tỉnh Sơn Tây năm 2018. Sau khi tốt nghiệp, cô gia nhập đoàn nghệ thuật của Dương Lệ Bình, tham gia nhiều vở như Lễ tế mùa xuân, Bình Đàm ánh tượng. Năm 2025, cô tham gia chương trình gala mừng xuân của đài Hà Nam với vở Xà lai vận chuyển.

Chuyến lưu diễn của Dương Lệ Bình và êkíp diễn ra từ ngày 6 đến 8/3 ở Hà Nội. Êkíp có bốn suất diễn "cháy vé", thu hút khoảng 3.200 khán giả. Nghệ sĩ và cộng sự khiến người xem choáng ngợp với kỹ thuật múa điêu luyện, kết hợp công nghệ âm thanh, ánh sáng hiện đại. Sau chương trình, bà cho biết mãn nguyện khi nghe tiếng vỗ tay và cảm nhận tình cảm khán giả.

