Lim Ji Yeon yêu bạn diễn trong 'The Glory'

Diễn viên Hàn Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun, cùng đóng "The Glory", xác nhận hẹn hò.

Ngày 1/4, trang Dispatch đăng loạt ảnh đôi nghệ sĩ đi chơi hồi tháng 12/2022, cho biết họ đang yêu nhau. Nguồn tin nói Ji Yeon - Do Hyun bén duyên sau khi hoàn tất quay phim The Glory. Nhiều người trong giới điện ảnh biết mối quan hệ của cặp sao, đời thường, họ hay dùng đồ đôi.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun đi chơi cuối năm ngoái. Ảnh: Dispatch

Cùng ngày, đại diện công ty quản lý của Lee Do Hyun và Lim Ji Yeon xác nhận chuyện tình cảm, cho biết hai người từ tiền bối - hậu bối thân thiết, nảy sinh tình cảm và đã bước sang giai đoạn tìm hiểu nhau. Cả hai mong được khán giả ủng hộ, chúc phúc.

Lim Ji Yeon và Lee Do Hyun. Ảnh: Sport News

Lim Ji Yeon 33 tuổi, được mệnh danh "Nữ hoàng cảnh nóng" xứ Hàn qua các phim 18+ như Obsessed, Vương triều dục vọng. Người đẹp còn được đánh giá tích cực diễn xuất qua các phim như Canh bạc hoàng gia (2016), Ngọn gió đời tôi (2016), Cuộc đời thứ hai (2019), Biệt thự hoa hồng (2022), Money Heist: Korea - Joint Economc AreaPart II (2022).

Lee Do Hyun kém bạn gái năm tuổi, nổi tiếng qua Youth of May, Melancholia, 18 Again, Hotel Del Luna...

Lim Ji Yeon trong 'The Glory' Lim Ji Yeon đóng ác nữ trong "The Glory". Video: Netflix

Như Anh (theo Dispatch)