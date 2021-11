Diễn viên tái hiện công nương Diana trong 'váy báo thù'

Elizabeth Debicki diện thiết kế mô phỏng "váy báo thù" của công nương Diana trong "The Crown 5".

Trong một số bức ảnh từ phim trường The Crown 5 được hé lộ cuối tuần qua, Elizabeth Debicki mặc đầm trễ vai màu đen, đeo trang sức ngọc trai khi vào vai công nương Diana. Thiết kế làm lại, mô phỏng bản gốc của nhà tạo mốt Christina Stambolian.

* 'Váy báo thù' của Công nương Diana

Bộ đầm đen được xem là một trong những trang phục biểu tượng gắn liền công nương Anh. Ngày 29/6/1994, Diana diện váy tới dự sự kiện từ thiện của tạp chí Vanity Fair, cùng lúc chồng bà - thái tử Charles - thừa nhận ngoại tình trên phim tài liệu Charles: The Private Man, The Public Role gây chấn động. Sau khoảnh khắc này, thiết kế được hàng loạt tờ báo gọi tên "váy báo thù".

Elizabeth Debicki tái hiện hình ảnh công nương Diana cùng "váy báo thù" trong "The Crown" 5. Ảnh: SplashNews, Reuters

Trang phục đánh dấu bước chuyển mình rõ nét trong gu thời trang Diana, từ việc tuân thủ những quy tắc hoàng gia sang táo bạo, quyến rũ hơn. Bộ váy cũng cho thấy sự tự tin, hạnh phúc và độc lập ở cô. Cây bút thời trang Brittany Talarico nói với People: "Diana biết rằng mọi con mắt sẽ đổ dồn vào cô ấy. Cô ấy không cần phải nói bất cứ điều gì. Đó là một phản ứng thời trang. Chiếc váy là thông điệp rõ ràng của cô ấy với Charles và thế giới".

Phần năm của The Crown 5 dự kiến ra mắt vào tháng 11/2022, đi sâu vào những năm cuối trong cuộc hôn nhân của công nương Diana và thái tử Charles, những ngày cuối trước khi cô qua đời ở tuổi 36 trong vụ tai nạn xe hơi năm 1997 ở Paris.

Thay thế Emma Corrin - người đóng Diana trong mùa bốn, Elizabeth Debicki cao 1,91 m, được nhận xét có ngoại hình giống công nương. Cô sinh năm 1990 ở Australia, từng góp mặt trong bom tấn Tenet của Christopher Nolan năm ngoái. Người đẹp cũng được biết đến với các bộ phim The Man from U.N.C.L.E. (2015), Everest (2015), Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017), Widows (2018).

Công nương Diana trong "The Crown" mùa 4 Công nương Diana (Emma Corrin đóng) trong "The Crown" mùa 4. Video: Netflix

Dàn sao trong phần mới còn có Dominic West với vai Charles, hai diễn viên nhí Timothee Sambor và Teddy Hawley lần lượt đóng hoàng tử William và Harry. Nam diễn viên Ai Cập - Khalid Abdalla - được chọn vào vai người tình cuối cùng của Diana - Dodi Fayed, cũng thiệt mạng trong vụ tai nạn của công nương. Vai nữ hoàng Elizabeth II, hoàng tử Philip và công chúa Margaret lần lượt giao cho Imelda Staunton, Jonathan Pryce, Lesley Manville.

Họa Mi (theo People)