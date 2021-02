Loạt trang phục của công nương Diana trong 'The Crown'

Nhà thiết kế cũng phối hợp với ban giám đốc của Bảo tàng Brooklyn - nơi đang tổ chức triển lãm trực tuyến "The Queen and the Crown" trưng bày một số trang phục từ mùa thứ tư của loạt phim. Cô nói trên WWD: "Thật tuyệt vời khi nghĩ tới hành trình của Diana, từ một cô gái không có gì đặc biệt về thời trang, nhút nhát khi mặc những chiếc quần khiêu vũ bồng bềnh, rồi từ đó trở thành người phụ nữ phi thường". Trong ảnh, diễn viên Emma Corrin diện váy một ống tay nhiều màu mô phỏng trang phục của công nương.