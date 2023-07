Diễn viên nhí 'Đất rừng phương Nam' tự đóng cảnh mạo hiểm

Hạo Khang, 13 tuổi, đóng bé An, diễn cảnh bị ném xuống sông trong "Đất rừng phương Nam", không cần cascadeur.

Tạo hình nhân vật An trong "Đất rừng phương Nam" Hậu trường đóng cảnh nhảy cầu của An trong "Đất rừng phương Nam" (từ 0:24). Video: HKFilm

Hình ảnh hậu trường - giới thiệu trưa 25/7 - ghi lại phân đoạn nhân vật An bị ném xuống sông trong lúc loạn lạc. Theo đạo diễn Quang Dũng, diễn viên nhí xung phong thực hiện cảnh quay, không cần người đóng thế. Hạo Khang được bảo hộ kỹ bằng dây trước khi bị một diễn viên quần chúng nhấc bổng, ném khỏi cầu Bình Thủy (An Giang).

Đạo diễn Quang Dũng cho biết suốt nửa năm quay, Hạo Khang xông xáo, nhiệt tình với vai diễn. Có lúc, em khóc vì gặp chấn thương, song vẫn kiên quyết quay tiếp để không bỏ lỡ công sức của đoàn làm phim. Diễn viên Hồng Ánh - đóng mẹ của An - nói ngoài năng khiếu võ thuật, cậu bé khiến chị bất ngờ vì diễn giỏi. Khi quay cảnh hai mẹ con lạc nhau trên cầu, diễn xuất của Hạo Khang khiến chị bật khóc.

Hạo Khang bên Hồng Ánh - vai mẹ của An. Ảnh: Thanh Huyền

Êkíp mất một năm rưỡi để tìm được gương mặt phù hợp đóng An - chú bé mồ côi mẹ, đi tìm cha trong tác phẩm gốc. Ban đầu, Hạo Khang đến casting vai Cò, nhưng đạo diễn đề nghị cậu bé đóng An vì ấn tượng với vẻ lanh lợi, sáng sủa. Quang Dũng cho biết bị thuyết phục vì khả năng nhập vai của Hạo Khang ở vòng vòng thử vai, dù trước đó cậu bé chưa từng tham gia dự án phim lớn nào.

Huỳnh Hạo Khang sinh năm 2010, được gia đình khuyến khích theo nghệ thuật từ nhỏ. Em tham gia các cuộc thi hát của trường và quận, sau đó đóng các phim truyền hình, sit-com như Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng. Năm 2022, Hạo Khang tham gia Hãy nghe tôi hát nhí, xếp hạng đồng khuyến khích.

Hạo Khang học cách cưỡi trâu trước khi đóng "Đất rừng phương Nam". Ảnh: Thanh Huyền

Hiện êkíp công bố hầu hết gương mặt chính trong phim. Bộ ba diễn viên nhí An, Cò, Xinh lần lượt do Huỳnh Hạo Khang, Kỳ Phong - cùng 13 tuổi, Bùi Lý Bảo Ngọc - 11 tuổi đảm nhận. Trấn Thành vào vai bác Ba Phi - nhân vật ghi dấu qua diễn xuất nghệ sĩ Mạc Can, Mai Tài Phến đóng Võ Tòng (bản cũ do Lê Quang thể hiện). Các diễn viên còn lại gồm Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Tuyền Mập, Tuấn Trần.

Đạo diễn Quang Dũng cho biết làm Đất rừng phương Nam vì lớp khán giả mới. Trước những ý kiến tranh cãi rằng phim truyền hình năm 1997 đã quá hoàn hảo, êkíp nói vẫn bám theo tinh thần của bản cũ, không quay 180 độ để các khán giả ngày xưa phải khó chịu. Đoàn làm phim khởi quay ở nhiều bối cảnh miền Tây từ cuối năm ngoái, như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Trà Vinh.

Phim 'Đất rừng phương Nam' hé lộ cảnh loạn lạc thời chiến First-look phim "Đất rừng phương Nam" - ra rạp ngày 20/10. Video: Galaxy

Mai Nhật