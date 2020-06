Diễn viên 'Lord of the Rings' qua đời

AnhIan Holm - tài tử gạo cội được nhớ đến với vai Bilbo Baggins trong "Lord of the Rings" - qua đời ngày 19/6, thọ 89 tuổi.

Theo Guardian, Holm mất vào buổi sáng trong bệnh viện, bên cạnh gia đình và những người chăm sóc ông, nguyên nhân liên quan đến bệnh Parkinson. Đại diện tài tử cho biết: "Quyến rũ, tốt bụng và vô cùng tài năng. Chúng tôi sẽ nhớ ông ấy vô vàn".

Ian Holm trong "Lord of the Rings" Ian Holm trong "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring" (2001). Video: New Line Cinema.

Ian Holm sinh ngày 12/9/1931, là diễn viên Anh gạo cội với hơn 130 vai diễn trong sự nghiệp. Ông là nghệ sĩ kịch trước khi ghi dấu trong làng phim từ giữa thế kỷ 20 với The Wars of The Roses, Oh! What a Lovely War, Nicholas and Alexandra và Mary, Queen of Scots. Năm 1979, ông hóa thân robot có hình dạng giống người trong phim kinh dị kinh điển Alien.

Ian Holm (phải) và Judi Dench trong Wetherby (1985). Ảnh: Moviestore.

Năm 1981, Holm góp giọng cho nhân vật chính Frodo Baggins trong series radio The Lord of the Rings (Chúa tể những chiếc nhẫn) của đài BBC, chuyển thể từ bộ truyện cùng tên của J. R. R. Tolkien. Khi làm bản điện ảnh The Lord of the Rings, đạo diễn Peter Jackson mời Holm vào vai Bilbo Baggins - người nuôi dưỡng Frodo và để lại cho cậu chiếc nhẫn quyền năng.

Trong loạt phim tiền truyện The Hobbit, Holm cũng đóng Bilbo ở một số cảnh. The Hobbit: The Battle of the Five Armies (2014) là phim điện ảnh cuối cùng ông tham gia. Đầu tháng 6, ông nói nuối tiếc khi không thể dự một cuộc hội ngộ của các diễn viên loạt phim này (được tổ chức qua Internet do Covid-19).

Ian Holm từng thắng giải BAFTA, được đề cử Oscar hạng mục nam phụ với Chariots of Fire (1981). Năm 1998, ông được phong tước hiệp sĩ ở Anh. Cây bút Peter Bradshaw của Guardian nhận xét về tài tử: "Alien, Lord of the Rings, Chariots of Fire và nhiều màn trình diễn phi thường khác trong các phim cổ điển, Ian Holm đã để lại một sự nghiệp mẫu mực". Diễn viên bốn lần kết hôn và có năm con. Từ năm 2001, ông điều trị ung thư tuyến tiền liệt và vài năm gần đây là bệnh Parkinson.

Ân Nguyễn