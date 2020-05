Tài tử từng đoạt Kim Mã mất ở tuổi 55

Đài LoanWu Pong-fong - diễn viên từng thắng giải Kim Mã - mất ngày 25/5 ở nhà riêng.

Theo Central News Agency, anh qua đời do đột quỵ vào sáng sớm. Một người cháu phát hiện thi thể Wu ở sàn ban công, sau đó báo cho cơ quan chức năng. Một ngày sau, người đại diện của tài tử Đài Loan xác nhận cái chết với báo giới.

Trailer Seven Days in Heaven Trailer "Seven Days In Heaven".

Wu Pong-fong không vợ con, sống một mình ở căn hộ tại tầng sáu một khu nhà. Một số người thân của anh sống ở tầng bên dưới, cùng tòa nhà. Theo bạn bè diễn viên, anh vẫn khỏe vài ngày trước đó, đang chuẩn bị trang phục để đóng loạt phim mới.

Diễn viên Wu Pong-fong. Ảnh: Facebook.

Wu Pong-fong sinh năm 1964, từng là giám sát ở một nhà máy in trước khi diễn xuất. Năm 2011, anh thắng hạng mục nam phụ ở giải Kim Mã với phim Seven Days In Heaven, trong vai một người phụ trách tang lễ. Cùng năm, anh giành giải nam chính ở LHP Đài Bắc (Đài Loan) khi hóa thân người đàn ông mới ra tù trong phim Ranger.

Ở làng truyền hình, Wu hai lần đoạt hạng mục nam diễn viên xuất sắc trong series ngắn tập ở giải Chuông Vàng, với Of Ceiba Flowers (2008) và The Roar (2019). Trong ba thập kỷ đóng phim, anh góp mặt trong hơn 50 tác phẩm. Ngoài ra, tài tử diễn xuất trong video ca nhạc Back Here Again (2017) và Waves Wandering (2018) của nhóm EggplantEgg. Trên The Strait Times, nhóm này cho biết bị sốc và đau buồn khi biết Wu qua đời.

Ân Nguyễn (theo Central News Agency, The Strait Times)