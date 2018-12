'Stranger Things' - phim truyền hình viễn tưởng gây sốt 2016

Kênh Netflix phủ sóng thêm 130 quốc gia

Thời gian qua, Netflix nổi lên như một "đại gia" không chỉ trong lĩnh vực phát video trực tuyến mà còn bởi chất lượng của những phim truyền hình dài tập do hãng này trực tiếp đầu tư sản xuất. Sau thành công ở nhiều thể loại, từ chính trị (House of Cards), siêu anh hùng (Daredevil, Jessica Jones) tới hình sự (Narcos)... Netflix tiếp tục cho thấy sự "mát tay" với series viễn tưởng mang màu sắc rùng rợn - Stranger Things.

Ra mắt từ giữa tháng 7, Stranger Things nhanh chóng chinh phục người xem và xếp thứ 25 trong danh sách "Những phim truyền hình hay nhất mọi thời đại" của IMDb với số điểm 9,1/10.

Trailer phim "Stranger Things" Trailer phim 'Stranger Things'

Câu chuyện về sự mất tích bí ẩn

Stranger Things đặt trong bối cảnh thị trấn nhỏ Hawkins, Indiana vào năm 1983. Một đêm nọ, cậu bé 12 tuổi Will Byers (Noah Schnapp thủ vai) đột ngột mất tích sau khi tạm biệt ba người bạn thân Mike (Finn Wolfhard), Dustin (Gaten Matarazzo) và Lucas (Caleb McLaughlin). Tại một thị trấn quanh năm yên bình như Hawkins, sự biến mất không một vết tích của cậu bé giữa đêm gây chấn động.

Mẹ của Will là Joyce (Winona Ryder) vốn đã vất vả do ly dị và phải nuôi hai con nay lại càng thêm đau khổ. Bà cầu viện sự trợ giúp của tất cả mọi người để tìm lại con trai, từ cảnh sát trưởng Jim Hopper (David Harbour) tới người dân trong thị trấn.

Ba cậu nhóc Mike, Dustin và Lucas không chịu ngồi yên mà quyết tâm đi tìm bạn bằng cách riêng. Trên hành trình ấy, bộ ba vô tình bắt gặp cô bé kỳ quặc mang tên Eleven (Millie Bobby Brown đóng). Eleven sở hữu năng lực siêu nhiên cùng quá khứ đặc biệt và quan trọng hơn, cô dường như nắm được manh mối để tìm ra Will...

"Stranger Things" mùa đầu tiên có 8 tập.

Stranger Things là đứa con tinh thần của hai anh em Mass và Ross Duffer - những người sinh ra và lớn lên trong thập niên 1980. Vì lẽ đó, khán giả không khỏi liên tưởng tới các bộ phim hay âm nhạc của ba thập kỷ trước. Từ phục trang, bối cảnh, âm nhạc tới cách kể chuyện... đều đậm đặc phong cách thời kỳ này. Với các yếu tố bí ẩn, ly kỳ và sự xuất hiện của những thế lực siêu nhiên, người xem nhớ tới Close Encounters of the Third Kind hay E.T. của đạo diễn Steven Spielberg hoặc những tiểu thuyết kinh dị của nhà văn Stephen King.

Hai anh em nhà Duffer chia sẻ trong quá khứ, họ từng muốn làm lại bộ phim It dựa trên truyện của Stephen King nhưng bị từ chối. Sau đó, họ triển khai làm Stranger Things với nhiều tình tiết được lấy cảm hứng từ các tác phẩm của "ông vua truyện kinh dị". Nổi bật là tình bạn của nhóm Mike được thử thách và thêm bền chặt trong hành trình đi tìm kiếm Will. Chi tiết này tương đồng với bộ phim nổi tiếng - Stand by Me (1986) - vốn được dựa trên tác phẩm The Body của Stephen King.

Nhưng bất chấp sự tương đồng, Stranger Things tạo dựng được chỗ đứng trong lòng khán giả mà không bị xem như một bản sao. Thành công ấy là bởi các nhà làm phim biết cách vay mượn các ưu điểm trong những tác phẩm của thế hệ đi trước và hòa trộn vào ý tưởng để cho ra đời một series truyền hình lôi cuốn.

Winona Ryder có màn tái xuất ấn tượng trong vai bà mẹ làm đủ mọi cách để tìm con trai mất tích.

Cả 8 tập phim trong mùa đầu tiên của Stranger Things được Netflix phát sóng trong một ngày, tạo điều kiện cho khán giả xem liền mạch mà không phải mất một tuần chờ đợi như những phim truyền hình khác. Cách phát hành này hợp lý bởi sự hồi hộp, bất ngờ và những bí ẩn cứ nối tiếp nhau qua từng tập phim, khiến người xem khó có thể dừng lại một khi đã bắt đầu. Trên trang Facebook của Stranger Things, nhiều người hâm mộ tỏ thái độ nuối tiếc khi phải đợi thêm một năm nữa mới được xem tiếp mùa thứ hai.

Sức mạnh của tình yêu

Trong Stranger Things, sự biến mất của cậu bé Will được gây ra bởi một thế lực hắc ám kỳ bí và bị một cơ quan thuộc chính phủ Mỹ che đậy. Những kẻ làm việc tại cơ quan này dường như đánh mất nhân tính. May thay, những kẻ vô cảm đó chỉ là thiểu số và thông điệp nổi bật trong thế giới đầy bí ẩn, mưu mô của Stranger Things là sức mạnh của tình yêu. Không chỉ là tình mẫu tử, đó còn là tình bạn.

Đã rất lâu, người hâm mộ mới lại thấy một Winona Ryder xuất sắc. Nữ diễn viên từng chìm dần sau cuộc tình không thành với Johnny Depp và scandal ăn cắp vặt, để rồi trở lại một cách ấn tượng qua series truyền hình mang phong cách thập niên 1980 - thời mà cô có những vai diễn đáng nhớ đầu tiên. Nữ diễn viên 44 tuổi chạm vào cảm xúc khán giả bởi sự quyết liệt, không khoan nhượng trên hành trình đi tìm con của nhân vật người mẹ. Ryder cho thấy khả năng biến hóa cảm xúc qua ánh mắt - từ vẻ thất thần và hoảng loạn khi hay tin Will mất tích tới đôi mắt toát lên sự cương nghị khi đối đầu với chướng ngại vật trên hành trình đi tìm sự thật.

Bên cạnh tình mẫu tử thiêng liêng của Joyce, sự hồn nhiên của đám bạn cũng gợi nhiều cảm xúc nơi khán giả. Đó là thứ tình cảm không vụ lợi, chỉ có sự hồn nhiên, lạc quan và tinh nghịch của những đứa trẻ. Chúng có thể đôi lúc bất đồng ý kiến và tranh cãi nhưng sau mỗi lần như vậy lại càng thêm hiểu và gắn bó nhau hơn.

Nữ diễn viên trẻ người Tây Ban Nha - Millie Bobby Brown - gây ấn tượng với vai Eleven.

Nhóm bạn Mike như những chàng Hobbit đầy nhiệt huyết xua tan bầu không khí u tối trong Lord of the Rings, bên cạnh "phù thủy Gandalf" là cô gái bí ẩn Eleven. Nữ diễn viên nhí Millie Brown là bất ngờ thú vị của Stranger Things, qua cách diễn già dặn hơn nhiều so với lứa tuổi 12. Dù vai diễn Eleven ít có lời thoại, cách Brown thể hiện cảm xúc qua ánh mắt và nét mặt gợi nhớ tới một Natalie Portman của hai thập niên trước trong Leon: The Professional.

Bên cạnh tuyến truyện chính nhiều hồi hộp và bất ngờ, Stranger Things đem tới những tuyến phụ lôi cuốn và bổ trợ trực tiếp vào tuyến chính, như cuộc tình tay ba giữa cô bé Nancy với hai anh chàng Steve và Jonathan hay cuộc điều tra đơn độc của cảnh sát trưởng Jim. Sự tổng hòa tinh tế đem tới cho khán giả một series truyền hình lôi cuốn, đồng thời khẳng định vị thế của Netflix trong lĩnh vực phim truyền hình.

Thịnh Joey