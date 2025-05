Diễn viên 'Điên thì có sao' trải nghiệm Đà Nẵng, Hội An

Seo Ye Ji - diễn viên "Điên thì có sao" - tham quan cầu Rồng, ăn bún chả, khi đến Việt Nam.

Trên trang cá nhân ngày 10/5, diễn viên tung loạt ảnh ngắm cầu Rồng, cảnh biển ở Đà Nẵng. Cô cũng đăng bữa ăn với bạn bè gồm bia, rau muống xào tỏi, bún chả, cơm rang hải sản. Seo Ye Ji và êkíp còn chụp nhiều bức hình selfie ở resort. Ngoài Đà Nẵng, diễn viên ghi hình ở phố cổ Hội An.

Seo Ye Ji và cộng sự của cô chụp ảnh tại Hội An. Ảnh: Contensdirector

Cô sang Việt Nam ghi hình cho một dự án từ ngày 7/5, được nhiều fan đón ở sân bay. Người đẹp khoe được người hâm mộ tặng nón lá, hoa, các loại trái cây như chuối, xoài.

'Trên Instagram, nhiều fan của Seo Ye Ji ở Đà Nẵng nói vui khi "hít chung bầu không khí" với thần tượng. Nhiều người rủ nhau thả tim, bình luận chào đón cô, để diễn viên cảm nhận tình cảm của fan Việt.

Seo Ye Ji (phải) ngắm cầu Rồng. Ảnh: Instagram/Yeyeji_seo

Vài năm gần đây, Đà Nẵng là điểm đến yêu thích của nhiều sao Hàn. Lee Byung Hun, Taeyang (Big Bang), nhóm nhạc aespa, Hyo Yeon (SNSD), các thành viên chương trình truyền hình Knowing Bros đều từng đi du lịch kết hợp nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng - Hội An.

Seo Ye Ji khi ra sân bay ở Hàn Quốc để đến Việt Nam, hôm 7/5. Ảnh: TV Daily

Seo Ye Ji 35 tuổi, cao 1,69 m, nặng 43 kg, thành thạo ba ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha và tiếng Trung. Năm 2020, cô gây tiếng vang với vai một nhà văn mắc bệnh tâm lý trong phim Điên thì có sao. Trước đó, người đẹp tham gia nhiều phim như Another Oh Hae-young, Hwarang, Save Me, Lawless Lawyer, được đánh giá cao về diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong MV Let's Not Fall In Love của Big Bang.

Kim So Hyun ở phần đầu phim Điên thì có sao Kim Soo Hyun và Seo Ye Ji ở phim "Điên thì có sao". Video: tvN

Thanh Thanh