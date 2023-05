Nicolas Cage đóng Superman

Nicolas Cage, tài tử từng lỡ hẹn với dự án "Superman Lives", trở lại đóng siêu anh hùng với trong "The Flash".

Trong cuộc phỏng vấn với Esquire Middle East hôm 24/5, đạo diễn Muschietty bất ngờ cho biết ngoài sự trở lại của Michael Keaton trong vai Batman, The Flash còn có sự xuất hiện của Nicolas Cage. Muschietti nói: "Cage là diễn viên tuyệt vời. Dù tham gia The Flash trong vai khách mời, anh ấy luôn hào hứng trên trường quay. Tôi đã mơ làm việc cùng Cage và hy vọng gặp lại anh ở những dự án kế tiếp".

Cage tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto hồi tháng 9/2022. Ảnh: AFP

Theo Variety, tài tử là một fan hâm mộ nhân vật Superman. Năm 2015, diễn viên cùng vợ cũ là Alice Kim đón con đầu lòng và đặt tên là Kal-El - danh xưng của Superman trên quê hương Krypton. Cage từng có cơ hội vào vai nhân vật siêu anh hùng hồi năm 1998 trong tác phẩm Superman Lives của đạo diễn Tim Burton. Tuy vậy, các vấn đề trong khâu sản xuất, nhất là kinh phí đã buộc phim dừng quay vĩnh viễn.

Trong cuộc phỏng vấn với Variety vào ngày 6/3, Cage nói: "Bộ phim được xây dựng theo phong cách những năm 1980, với Superman có mái tóc dài của một samurai. Tôi nghĩ bộ phim sẽ mang đến những điều khác biệt. Thật tiếc vì nó không bao giờ được hoàn thành". Năm 2015, đạo diễn Jon Schnepp ra mắt phim tài liệu The Death of Super Lives: What Happened? ghi lại nguyên nhân tác phẩm do Cage đóng chính bị hủy bỏ.

Hình tượng của Cage trong "Superman Lives". Ảnh: IMDb

Phim The Flash (sẽ ra mắt ngày 16/6) xoay quanh việc Barry Allen (Ezra Miller) dùng năng lực siêu tốc độ để quay về quá khứ nhằm ngăn chặn cái chết của mẹ. Quyết định của Allen tạo ra các mảnh vỡ đa vũ trụ và mở ra cơ hội xâm chiếm Trái Đất cho kẻ phản diện General Zod (Michael Shannon). Với hy vọng sửa chữa sai lầm, anh buộc phải hợp tác cùng các siêu anh hùng đến từ các vũ trụ khác.

Trailer cuối của 'The Flash' Trailer cuối của "The Flash". Video: YouTube DC

Trước đó, trong các trailer được DC Studios đăng tải, Cage không có mặt. Nhưng sự xuất hiện của Michael Keaton khiến khán giả phấn khích. Trước đây, tài tử từng đóng vai Batman ở phim cùng tên của đạo diễn Tim Burton vào năm 1989. Nhiều fan DC Comics cho rằng diễn viên không đủ sự quyến rũ và thiếu cơ bắp để đóng nhân vật. Tuy nhiên, diễn xuất của Keaton gây ấn tượng với giới phê bình. Năm 1992, tài tử và Burton tiếp tục hợp tác trong Batman Returns.

Ngoài hai ngôi sao Nicolas Cage và Keaton, The Flash còn có sự góp mặt của Sasha Calle trong vai Supergirl và Ben Affleck trong vai Batman ở vũ trụ gốc. Tác phẩm của đạo diễn Muschietti dự kiến mở ra kỷ nguyên mới cho thế giới siêu anh hùng của DC Studios, sau khi hãng phim này công bố hai giám đốc mới là James Gunn và Peter Safran hồi tháng 10/2022.

Nicolas Cage sinh ra trong gia đình có truyền thống điện ảnh, với chú là Francis Ford Coppola - đạo diễn của Godfather, và dì là diễn viên Talia Shire. Cage tham gia diễn xuất vào những năm 1980 và được biết đến qua các bộ phim như Birdy (1984), Leaving Las Vegas (1995), Face/Off (1997) hay Ghost Rider (2007). Trong sự nghiệp, Cage từng giành một giải Quả Cầu Vàng và một tượng vàng Oscar.

Quốc Bảo