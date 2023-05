Diện mạo sân bay Long Thành trong tương lai

Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành rộng 5.000 ha có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 336.630 tỷ đồng, khởi công đầu năm 2021, chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn đầu dự án xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hoá một năm.

Nhà ga hành khách là hạng mục quan trọng nhất của dự án sân bay ở giai đoạn 1. Đây là phương án của Heerim Architects and Planners Co., Ltd (Hàn Quốc), lấy hình ảnh hoa sen làm ý tưởng chính và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình thiết kế, áp dụng vào mái, phối cảnh từ góc nhìn mặt chính nhà ga, nội thất khu vực sảnh làm thủ tục.