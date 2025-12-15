Diện mạo nút giao 3 cao tốc nối TP HCM với miền Tây

Ngày 14/12, nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) thuộc dự án Vành đai 3 đã hoàn thành căn bản. Công trình giúp kết nối tuyến vành đai với cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho hay đến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật, cho phép ôtô đi từ cao tốc TP HCM - Trung Lương xuống nút giao Mỹ Yên sang đường Nguyễn Hữu Trí.
Hiện phần đường chính tại nút giao Mỹ Yên đạt tiến độ khoảng 87%, phần lớn các nhánh dẫn vào cao tốc Bến Lức - Long Thành và TP HCM - Trung Lương đã hoàn thành, cho xe chạy đầu năm nay.
Công nhân cùng xe ủi đang thảm nhựa, kẻ vạch đoạn đường dẫn vào nhánh này.
Cạnh đó, đoạn đường Vành đai 3 dài hàng trăm mét phía dưới cầu cạn cao tốc TP HCM - Trung Lương đang thảm nhựa.
Vành đai 3 dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, thiết kế và xây dựng theo chuẩn cao tốc, chạy qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh khởi công hai năm trước. Trong đó, đoạn qua Tây Ninh dài 6,8 km, gồm 2 dự án thành phần với 3 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.
Cách nút giao Mỹ Yên khoảng 500 m, cầu và đường song hành với tuyến Vành đai 3 đang dần xong để kịp thông xe kỹ thuật.
Dự án làm 4 làn cao tốc hạn chế rộng khoảng 20 m, đối với đường song hành hai bên được làm từ 2 đến 3 làn xe và bố trí không liên tục, vận tốc tối đa 100k/h.
Nối tiếp là đoạn đường kết nối giữa Vành đai 3 và cao tốc Bến Lức - Long Thành hiện được thảm nhựa gần hoàn chỉnh.
Cao tốc Bến Lức - Long Thành dài hơn 57 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng, giúp kết nối khu vực Đông Nam Bộ và miền Tây. Khi hoàn thiện, cao tốc cùng Vành đai 3 tạo thành tuyến khép kín kết nối liên vùng.
Tại đoạn này hàng loạt phương tiện máy móc cũng tất bật thi công, lắp đặt các bản chỉ dẫn hướng tuyến ra vào cao tốc.
Ở điểm cuối cao tốc Bến Lức - Long Thành giao với Vành đai 3 TP HCM là khu vực đặt trạm thu phí, đoạn này đã cho xe chạy.
Phối cảnh nút giao ba cao tốc Vành đai 3, Bến Lức Long Thành và TP HCM - Trung Lương khi hoàn thành.
Vành đai 3 cùng với hai cao tốc Bến Lức - Long Thành, TP HCM - Trung Lương tạo trục giao thông bao quanh khu vực TP HCM, hạn chế xe phải chạy xuyên tâm qua nội đô. Dự án còn giảm thời gian đi lại, chi phí logistics, tạo liên kết vùng và thúc đẩy phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Toàn cảnh nút giao Mỹ Yên. Video: Quỳnh Trần
Vị trí nút giao Mỹ Yên kết nối ba cao tốc qua TP HCM. Đồ hoạ: Đăng Hiếu
Quỳnh Trần