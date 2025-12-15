Diện mạo nút giao 3 cao tốc nối TP HCM với miền Tây

Cạnh đó, đoạn đường Vành đai 3 dài hàng trăm mét phía dưới cầu cạn cao tốc TP HCM - Trung Lương đang thảm nhựa.

Vành đai 3 dài hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng, thiết kế và xây dựng theo chuẩn cao tốc, chạy qua TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh khởi công hai năm trước. Trong đó, đoạn qua Tây Ninh dài 6,8 km, gồm 2 dự án thành phần với 3 gói thầu, tổng mức đầu tư hơn 4.100 tỷ đồng.