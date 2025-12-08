Nút giao nối ba cao tốc lớn phía Tây TP HCM sắp thông xe

Nút giao Mỹ Yên nối cao tốc TP HCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 thông xe kỹ thuật ngày 19/12, tăng kết nối khu vực cửa ngõ phía Tây.

Hiện khu vực nút giao Mỹ Yên (Tây Ninh) kết nối ba trục giao thông trọng điểm, đã hoàn thành phần cầu, đường. Phần đường chính cao tốc đạt tiến độ hơn 87%. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Tây Ninh cho hay đến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật, cho phép ôtô đi từ cao tốc TP HCM - Trung Lương xuống nút giao Mỹ Yên sang đường Nguyễn Hữu Trí.

Nút giao ba cao tốc TPHCM - Trung Lương, Vành đai 3 và Bến Lức - Long Thành nối ra Nguyễn Hữu Trí đã hoàn thành. Ảnh: Nam An

Cùng ngày, toàn tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận gần 100 km sẽ khởi công nâng cấp từ 4 làn xe hiện hữu lên 8 làn xe cùng 2 làn dừng khẩn cấp, vốn 36.000 tỷ đồng. Khi hoàn chỉnh cao tốc gồm 10-12 làn xe, vận tốc thiết kế 120 km/h. Ngày 2/12, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đoạn cao tốc TP HCM - Trung Lương qua địa bàn dài khoảng 23 km với khoảng 60 ha đất cần giải phóng mặt bằng, chi phí bồi thường hỗ trợ tái định cư hơn 2.300 tỷ đồng.

Tuyến này đưa vào hoạt động từ năm 2010, là cao tốc đầu tiên ở miền Nam nối TP HCM với tỉnh Long An và Tiền Giang cũ, vận tốc tối đa 100 km/h. Sáu năm trước, cao tốc dừng thu phí, lượng xe sau đó tăng trên 30%, khoảng 50.000 lượt xe mỗi ngày đêm, thường xuyên ùn tắc.

Dự án mở rộng tuyến cao tốc sẽ hoàn thành sau 3 năm, thời gian thu phí hoàn vốn 17 năm 3 tháng. Bộ Xây Dựng kỳ vọng khi hoàn thành dự án sẽ giải tỏa ách tắc, giảm thiểu tai nạn, kết nối các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Ninh với TP HCM. Từ đó góp phần hoàn thiện hạ tầng, kêu gọi đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Phối cảnh cao tốc TP HCM - Trung Lương sau nâng cấp, mở rộng qua tỉnh Tây Ninh. Ảnh:

Cùng với hai công trình trên, hạ tầng khu Tây đang trong giai đoạn bứt tốc với nhiều dự án triển khai. Nổi bật là Vành đai 3 - tuyến đường kết nối TP HCM, Đồng Nai và Tây Ninh dài khoảng 90 km, tổng đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng khởi công 3 năm trước. Trong đó, đoạn qua tỉnh Tây Ninh dài 6,8 km, tổng mức đầu tư 4.200 tỷ đồng. Theo kế hoạch, tuyến đường này sẽ thông xe kỹ thuật đầu năm 2026.

Song hành với đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, hồi đầu tháng 10 dự án đường Nguyễn Hữu Trí dài 9 km, rộng 12 m cũng được nâng cấp, mở rộng gấp 3 lần lên 30 m, tổng mức đầu tư 1.850 tỷ đồng.

Vị trí nút giao Mỹ Yên cùng các hạ tầng lớn tại phía Tây TP HCM. Đồ họa: Ngân Hà

Đường Nguyễn Hữu Trí có vai trò quan trọng kết nối cửa ngõ phía Tây TP HCM với Tây Ninh, giao với đường 830E, Nguyễn Văn Tiếp và song hành với Vành đai 3. Theo kế hoạch, hơn 8,3 km từ điểm giao với đường Nguyễn Văn Tiếp đến ranh TP HCM được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường đô thị, mặt đường rộng 20 m, nền đường 30 m. 0,7 km còn lại (từ điểm giao với đường Nguyễn Hữu Thọ đến đường Nguyễn Văn Tiếp) sẽ mở rộng nền đường lên 22 m và giữ nguyên hiện trạng bê tông nhựa rộng 12 m.

Ngoài mở rộng nền đường, công trình cũng gồm các hạng mục khác như hệ thoát nước, bó vỉa, vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng... dự kiến sẽ hoàn thành sau 400 ngày thi công.

Cuối cùng, tuyến cao tốc quy mô nhất trong mạng lưới là Vành đai 4. Dự án dài gần 160 km, tổng mức đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng. Trong đó, đoạn qua địa bàn Tây Ninh dài hơn 78 km. Giai đoạn 1 xây dựng 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, được nâng lên 8 làn giai đoạn 2, vận tốc thiết kế 100 km/h.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết đang hoàn tất các thủ tục để khởi công dự án vào năm sau, đưa vào vận hành khai thác trong năm 2029.

Khi toàn bộ mạng lưới cao tốc, vành đai cùng trục Nguyễn Hữu Trí hoàn thành, phía Tây TP HCM trở thành khu vực chiến lược, mở ra dư địa cho phát triển đô thị - công nghiệp, thu hút dòng vốn dịch chuyển.

Loạt hạ tầng trên còn củng cố niềm tin cho nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, phát triển công nghiệp, đô thị, từ đó thu hút dân cư, đón làn sóng xây dựng những công trình mới. Đơn cử là khu đô thị Eco Retreat (rộng 220 ha) của nhà sáng lập Ecopark nằm ngay vùng phát triển của những hạ tầng này. Để di chuyển tới dự án, người dân có thể bắt đầu từ đường Võ Văn Kiệt hoặc Nguyễn Văn Linh, nối tới cao tốc TP HCM - Trung Lương, qua nút giao Mỹ Yên, rẽ vào đường Nguyễn Hữu Trí. Thời gian di chuyển khoảng 30 phút lái xe.

Hoài Phương