Diện mạo mới các công trình biểu tượng TP HCM

So với ảnh cách đây 3 tháng, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) mang diện mạo mới khi được chỉnh trang lại. Hoạt động thực hiện theo quyết định của thành phố để giao lộ này có hình ảnh mới trước Tết Bính Ngọ.
Công trình nằm tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Trần Cao Vân - Võ Văn Tần, xây dựng năm 1965-1967, trên nền tháp nước và Công trường Chiến sĩ có từ thời Pháp. Thiết kế hồ mang phong cách hiện đại, từng có tượng rùa bằng bêtông ở trung tâm (đã tháo dỡ sau 1975). Nơi này là điểm sinh hoạt của giới trẻ và một dấu ấn đô thị Sài Gòn.
Cầu thang được sơn màu xanh trên các bậc, vàng ở lan can. Phần trụ cột cũng có màu sắc đồng nhất, đang chờ tháo giàn giáo.
So với ảnh cách đây 10 ngày, diện mạo công trình thay đổi nhiều. Các lối đi, bậc thang, trụ bêtông đều "khoác áo mới". Phần bó vỉa hè và vạch kẻ đường cũng được sơn lại sắc nét hơn.
Công nhân hoàn thiện khâu vệ sinh, trang trí tiểu cảnh để kịp bàn giao.
Cách đó khoảng 1,5 km, chợ Bến Thành cũng mang diện mạo mới so với trước sau chỉnh trang. Chợ được sơn mới tường, mái nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí. Quảng trường phía trước chợ được sơn các mảng họa tiết lớn hình sóng nước với nhiều gam màu.
Khu chợ xưa từng nằm bên bờ sông Bến Nghé, sau đó dời về vị trí hiện nay. Theo đơn vị thi công, việc đưa hình ảnh sóng nước vào quảng trường trước chợ tạo điểm nhấn cảnh quan, đồng thời kết nối yếu tố lịch sử với không gian đô thị hiện đại.
Hiện các hạng mục chỉnh trang chợ cơ bản hoàn thành.
Chợ Bến Thành xây năm 1912, có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách.
Cách đây khoảng một tháng, đại lộ Lê Lợi dài gần một km cạnh chợ Bến Thành cùng các tòa nhà dọc tuyến cũng được chỉnh trang tạo diện mạo khang trang.
Ngoài chợ Bến Thành và Hồ Con Rùa, UBND TP HCM cũng giao công ty Khang Điền chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng ở vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng và sẽ hoàn thành trước ngày 10/2 (23 tháng chạp).
Quỳnh Trần