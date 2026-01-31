Thứ bảy, 31/1/2026
Thứ bảy, 31/1/2026, 09:00 (GMT+7)

Diện mạo mới các công trình biểu tượng TP HCM

Hồ Con Rùa, chợ Bến Thành và nhiều tòa nhà cổ, chung cư cũ ở trung tâm thành phố đang được chỉnh trang, mang màu sắc mới.

Công nhân hoàn thiện khâu vệ sinh, trang trí tiểu cảnh để kịp bàn giao.

Quỳnh Trần

