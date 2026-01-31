Diện mạo mới các công trình biểu tượng TP HCM

So với ảnh cách đây 3 tháng, Hồ Con Rùa (phường Xuân Hòa) mang diện mạo mới khi được chỉnh trang lại. Hoạt động thực hiện theo quyết định của thành phố để giao lộ này có hình ảnh mới trước Tết Bính Ngọ.

Công trình nằm tại giao lộ Phạm Ngọc Thạch - Trần Cao Vân - Võ Văn Tần, xây dựng năm 1965-1967, trên nền tháp nước và Công trường Chiến sĩ có từ thời Pháp. Thiết kế hồ mang phong cách hiện đại, từng có tượng rùa bằng bêtông ở trung tâm (đã tháo dỡ sau 1975). Nơi này là điểm sinh hoạt của giới trẻ và một dấu ấn đô thị Sài Gòn.