Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa sẽ được chỉnh trang trước Tết

Chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm TP HCM sẽ được sơn mới, chỉnh trang, tạo diện mạo mới trước Tết.

Theo phương án vừa được UBND TP HCM chấp thuận, thành phố triển khai cải tạo 7 khu vực gồm: quảng trường trước chợ Bến Thành, Hồ Con Rùa, Ngã 6 Phù Đổng và các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi, Hai Bà Trưng. Công việc dự kiến hoàn tất trước ngày 10/2, sử dụng nguồn vốn xã hội hóa do Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ.

Trước đó, doanh nghiệp này đã thực hiện cải tạo, sơn mới dãy phố Lê Lợi (quận 1 cũ), góp phần tạo diện mạo khang trang cho tuyến đường trung tâm thành phố.

Khu vực quảng trường trước chợ Bến Thành. Ảnh: Quỳnh Trần

Nội dung chỉnh trang gồm sơn mới mặt ngoài công trình, kẻ lại vạch sơn giao thông, bó vỉa hè, trồng bổ sung cây xanh, vệ sinh môi trường và sắp xếp lại không gian đi bộ nhằm tạo cảnh quan sạch đẹp, thông thoáng.

Do các khu vực này gắn với lịch sử hình thành đô thị TP HCM, phương án màu sắc và thiết kế sẽ được lựa chọn theo hướng hài hòa với cảnh quan, giữ gìn nét đặc trưng từng địa điểm. Thành phố giao các đơn vị liên quan phối hợp doanh nghiệp tài trợ lấy ý kiến người dân trước khi triển khai.

Theo Sở Xây dựng TP HCM, việc xã hội hóa nguồn lực chỉnh trang đô thị không chỉ cải thiện mỹ quan mà còn góp phần tạo diện mạo mới cho khu trung tâm trước dịp Tết Nguyên đán.

Dãy nhà cổ trên đường Lê Lợi được chỉnh trang cuối năm ngoái. Ảnh: Thanh Tùng

Chợ Bến Thành được xây từ năm 1912 đến cuối tháng 3 năm 1914 hoàn tất. Công trình có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Các ngành hàng kinh doanh chủ yếu ở đây gồm: quần áo, vải sợi, giày dép, thời trang, hàng thủ công mỹ nghệ... Đây là một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách đến mỗi ngày.

Còn khu vực Hồ Con Rùa có tên Công trường Quốc tế, là nút giao của đường Phạm Ngọc Thạch, Trần Cao Vân và Võ Văn Tần. Xung quanh hồ có nhiều nhà hàng, quán bar, cà phê, là nơi được nhiều người dân, du khách đến vui chơi, giải trí.

