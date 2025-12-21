Dãy nhà cổ gần chợ Bến Thành 'thay áo mới' đón Tết

Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ Công trường Lam Sơn đến chợ Bến Thành dài gần một km, rộng hơn 50 m, ở quận 1 cũ, được cải tạo, sơn mới từ ngày 5/12 và dự kiến hoàn thành trước 30/12 bằng nguồn vốn xã hội hóa. Nhiều ngôi nhà xây dựng từ đầu thế kỷ 20 được chỉnh trang mặt tiền, vỉa hè lát đá granite, tạo diện mạo khang trang trước Tết.
Tuyến đường vốn là con kênh do người Pháp đào sau khi chiếm Sài Gòn, đến khoảng năm 1870 được lấp để hình thành đại lộ Bonard. Năm 1955, đường đổi tên thành Lê Lợi và đến nay vẫn là một trong những trục giao thương sầm uất bậc nhất trung tâm TP HCM.
Điểm nhấn của đợt chỉnh trang là sơn sửa dãy nhà cổ dài hàng trăm mét. Mái và mặt tiền công trình được sơn mới để tạo tổng thể hài hòa toàn tuyến đường.
Dãy nhà được xây dựng từ thời Pháp, trải qua nhiều thăng trầm vẫn giữ được không khí kinh doanh nhộn nhịp, thu hút nhiều khách du lịch khi đến TP HCM.
Một đoạn đường Lê Lợi được cải tạo xong, khang trang, hiện đại hơn so với trước. Khu vực này trước đây là khách sạn Tây Hòa (88 Lê Lợi) xây dựng đầu thế kỷ 20. Năm 1928, nơi đây diễn ra hội nghị thành lập Kỳ bộ Nam Kỳ của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cách dãy nhà cổ vài trăm mét, công nhân đang vệ sinh, sắp xếp lại bảng hiệu, quảng cáo theo trật tự thống nhất mặt trước khách sạn Rex.
Khoảng năm 1925, vị trí khách sạn là gara ôtô hai tầng lầu tại góc đường Nguyễn Huệ - Lê Lợi do người Pháp quản lý. Giai đoạn 1959-1965, nơi này được xây thành một toà nhà 6 tầng lầu, lấy tên là thương xá Rex. Sau năm 1975, khách sạn Rex được nâng cấp, sửa chữa thành khách sạn 5 sao.
Sau nhiều năm vỉa hè bị rào chắn để thi công ga ngầm metro Bến Thành – Suối Tiên, đến năm 2022 mặt bằng trên tuyến đã được hoàn trả, giúp hoạt động kinh doanh dần phục hồi. Hiện bên dưới tuyến là ga Bến Thành và Nhà hát của metro, thu hút đông du khách. Thành phố trồng lại cây xanh để tạo bóng mát, thuận tiện cho người đi bộ.
Ngoài chỉnh trang nhiều công trình nằm dọc tuyến, hệ thống dải phân cách, viả hè đường Lê Lợi cũng được lát đá granite nhằm tăng tính thẩm mỹ, phù hợp cảnh quan trung tâm.
Bồn cây được ốp đá và trồng thêm cây lá màu để tạo điểm nhấn.
Đường Lê Lợi đoạn trước tòa nhà Saigon Center đang tất bật chỉnh trang, cải tạo.
Khu vực này thường diễn ra các sự kiện lớn, thu hút đông người dân và du khách. Tuy nhiên, nhiều nhà phố, chung cư dọc tuyến đã xuống cấp, sơn bong tróc; vỉa hè, dải phân cách hư hỏng. Sở Xây dựng cho rằng việc chỉnh trang toàn tuyến sẽ cải thiện mỹ quan, tạo không gian đô thị hiện đại cho khu trung tâm.
Hướng tuyến đại lộ Lê Lợi. Đồ họa: Khánh Hoàng
Thanh Tùng