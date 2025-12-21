Dãy nhà cổ gần chợ Bến Thành 'thay áo mới' đón Tết

Đại lộ Lê Lợi, đoạn từ Công trường Lam Sơn đến chợ Bến Thành dài gần một km, rộng hơn 50 m, ở quận 1 cũ, được cải tạo, sơn mới từ ngày 5/12 và dự kiến hoàn thành trước 30/12 bằng nguồn vốn xã hội hóa. Nhiều ngôi nhà xây dựng từ đầu thế kỷ 20 được chỉnh trang mặt tiền, vỉa hè lát đá granite, tạo diện mạo khang trang trước Tết.

Tuyến đường vốn là con kênh do người Pháp đào sau khi chiếm Sài Gòn, đến khoảng năm 1870 được lấp để hình thành đại lộ Bonard. Năm 1955, đường đổi tên thành Lê Lợi và đến nay vẫn là một trong những trục giao thương sầm uất bậc nhất trung tâm TP HCM.