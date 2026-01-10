Diện mạo 3 đường kết nối sân bay Long Thành với TP HCM

Tuy nhiên, nút giao 25C với Vành đai 3 TP HCM đoạn qua xã Nhơn Trạch đang thi công nên xe chưa thể chạy thông tuyến này.
Tuy nhiên, nút giao 25C với Vành đai 3 TP HCM đoạn qua xã Nhơn Trạch đang thi công nên xe chưa thể chạy thông tuyến này.
Cầu vượt Vành đai 3 TP HCM đã được thảm nhựa, lắp đặt khe co giãn, dải phân cách...
Cầu vượt Vành đai 3 TP HCM đã được thảm nhựa, lắp đặt khe co giãn, dải phân cách...
Ngoài đường 25C, tuyến Vành đai 3 TP HCM qua địa bàn Đồng Nai dài 11 km cũng cơ bản hoàn thành, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án có vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, hiện đã đạt hơn 63% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe trước tháng 6 năm nay.
Ngoài đường 25C, tuyến Vành đai 3 TP HCM qua địa bàn Đồng Nai dài 11 km cũng cơ bản hoàn thành, đã thông xe kỹ thuật ngày 19/12/2025.
Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh, dự án có vốn đầu tư hơn 2.500 tỷ đồng, hiện đã đạt hơn 63% giá trị hợp đồng, dự kiến thông xe trước tháng 6 năm nay.
Ngoài tuyến tiêu chuẩn cao tốc dài 5 km nối dự án thành phần 1A đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 còn 2 phần đường song hành.
Ngoài tuyến tiêu chuẩn cao tốc dài 5 km nối dự án thành phần 1A đến cao tốc Bến Lức - Long Thành, Vành đai 3 còn 2 phần đường song hành.
Cách tuyến 25C chừng 3 km, đường 25B đang gấp rút thi công. Nút giao đường 25B và Vành đai 3 đi qua xã Nhơn Trạch. Bên trái là dự án thành phần 1A kết nối cầu Nhơn Trạch đã đưa vào khai thác ngày 19/8/2025.
Cách tuyến 25C chừng 3 km, đường 25B đang gấp rút thi công. Nút giao đường 25B và Vành đai 3 đi qua xã Nhơn Trạch. Bên trái là dự án thành phần 1A kết nối cầu Nhơn Trạch đã đưa vào khai thác ngày 19/8/2025.
Công nhân thi công cầu vượt và vỉa hè đường 25B qua xã Nhơn Trạch.
Ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 6, đáp ứng mục tiêu kết nối, kịp phục vụ sân bay Long Thành.
Công nhân thi công cầu vượt và vỉa hè đường 25B qua xã Nhơn Trạch.
Ông Võ Tấn Đức, Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án, hoàn thành xây dựng, đưa vào khai thác trong tháng 6, đáp ứng mục tiêu kết nối, kịp phục vụ sân bay Long Thành.
Tỉnh lộ 25B dài gần 4 km từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang được mở rộng với kinh phí 640 tỷ đồng.
Tuyến đường sau khi hoàn thiện, nền đường rộng 24 m, vỉa hè hai bên rộng 15-20 m. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, cây xanh, đèn tín hiệu giao thông khu vực qua xã Nhơn Trạch.
Tỉnh lộ 25B dài gần 4 km từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến đường Quách Thị Trang được mở rộng với kinh phí 640 tỷ đồng.
Tuyến đường sau khi hoàn thiện, nền đường rộng 24 m, vỉa hè hai bên rộng 15-20 m. Đơn vị thi công đang hoàn thiện hệ thống thoát nước, biển báo, cây xanh, đèn tín hiệu giao thông khu vực qua xã Nhơn Trạch.
Tuyến 25B là trục đường chính nối quốc lộ 51 từ sân bay Long Thành đến cầu Cát Lái dự kiến khởi công ngày 15/1 tới. Ngoài đoạn 4 km sắp đưa vào vận hành thì đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 cũng đang được mở rộng.
Tuyến 25B là trục đường chính nối quốc lộ 51 từ sân bay Long Thành đến cầu Cát Lái dự kiến khởi công ngày 15/1 tới. Ngoài đoạn 4 km sắp đưa vào vận hành thì đoạn từ trung tâm xã Nhơn Trạch đến quốc lộ 51 cũng đang được mở rộng.
Hướng tuyến ba đường kết nối sân bay Long Thành. Đồ họa: Tâm Thảo
Ngoài ba dự án kể trên, Đồng Nai đang triển khai, đẩy nhanh các dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh lộ 769, 773, 770B, 769E giúp kết nối với sân bay.
Hướng tuyến ba đường kết nối sân bay Long Thành. Đồ họa: Tâm Thảo
Ngoài ba dự án kể trên, Đồng Nai đang triển khai, đẩy nhanh các dự án như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tỉnh lộ 769, 773, 770B, 769E giúp kết nối với sân bay.
Phước Tuấn