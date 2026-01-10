Diện mạo 3 đường kết nối sân bay Long Thành với TP HCM

Tỉnh lộ 25C qua xã Long Thành, Nhơn Trạch là tuyến kết nối trực tiếp với đường T1 sân bay Long Thành tại nút giao quốc lộ 51. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng, rộng 8 làn, dự kiến khánh thành cuối năm 2025.

Sau 5 năm thi công, sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành giai đoạn 1, đạt công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Dự kiến khai thác thương mại giữa năm nay, song thách thức lớn nhất hiện nay là kết nối giao thông với các địa phương, đặc biệt TP HCM – nơi có lượng hành khách lớn nhất. Hiện từ thành phố tới sân bay chủ yếu qua cao tốc TP HCM - Long Thành, quốc lộ 1, 51, thường xuyên ùn tắc.