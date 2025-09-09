Cầu Cát Lái sẽ khởi công năm 2026 kết nối TP HCM với sân bay Long Thành

Cầu Cát Lái dài 4,7 km, tổng vốn khoảng 18.000 tỷ, dự kiến khởi công năm 2026 và hoàn thành sau 2 năm, giúp kết nối sân bay Long Thành, theo Phó chủ tịch Đồng Nai.

Thông tin được Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Hồ Văn Hà nói trong buổi làm việc với Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) về công tác đầu tư xây cầu Cát Lái thay phà qua sông Đồng Nai, ngày 9/9.

Ông Hà cho rằng dự án cầu Cát Lái rất cần thiết với Đồng Nai để hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông kết nối vùng. Địa phương đặt mục tiêu khởi công xây dựng cầu trong năm 2026 và đưa vào khai thác trong năm 2028. Do đó, các cơ quan liên quan phải hoàn thành hồ sơ dự án để HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư dự án.

Chưa có cầu nên đi lại ở khu vực phụ thuộc vào phà cầu Cát Lái. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo CC1 - đơn vị đầu tư đề xuất, dự án có tổng chiều dài tuyến hơn 11,6 km, trong đó cầu Cát Lái dài 4,7 km với mức đầu tư 18.000 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay trong thời gian xây dựng).

Điểm đầu cầu nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m; điểm cuối kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành. Cầu được thiết kế vận tốc 80 km/h, rộng 33,5 m, 8 làn xe, tĩnh không cao hơn 55 m.

Về hình thức đầu tư, CC1 đề xuất đầu tư theo hình thức PPP, trong đó phương án 1 là hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) và BT (xây dựng - chuyển giao) thanh toán bằng ngân sách nhà nước, phương án 2 là hợp đồng BT thanh toán bằng ngân sách nhà nước và phương án 3 là hợp đồng BT thanh toán bằng quỹ đất. CC1 kiến nghị chọn phương án đầu tiên.

Ý định xây cầu Cát Lái được Đồng Nai và TP HCM ấp ủ từ lâu khi giao thông qua khu vực tăng cao, song nhiều năm qua chưa thực hiện được do khó khăn về vốn đầu tư và chưa đạt đồng thuận về vị trí.

Tuy nhiên, khi sân bay Long Thành đang dần về đích, dự kiến khai thác vào năm sau, vấn đề xây cầu trở thành cấp bách. Cầu hoàn thành ngoài kết nối thủ phủ công nghiệp Nhơn Trạch còn mở thêm hướng kết nối từ TP HCM đi sân bay, ngoài qua quốc lộ 1, 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành.

Vị trí xây cầu được đề xuất gần khu vực phà Cát Lái hiện tại. Đồ họa: Minh Bằng

Ngoài cầu Cát Lái, Tổng công ty Xây dựng số 1 cũng kiến nghị đầu tư cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) dài 11,7 km nối vành đai 3 TP HCM (phường Long Phước) qua sông Đồng Nai với xã An Phước (Đồng Nai) với kinh phí dự kiến gần 11.000 tỷ đồng.

Phước Tuấn