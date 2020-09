Diễn đàn Khu vực ASEAN kêu gọi tăng hợp tác chống Covid-19

Ngoại trưởng các nước thành viên Diễn đàn Khu vực ASEAN nhất trí tăng cường hợp tác trong bối cảnh đối diện nhiều thách thức từ đại dịch Covid-19.

Các Ngoại trưởng Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) thống nhất cần hợp tác nhằm ứng phó và giảm thiểu tác động từ Covid-19 cũng như các loại bệnh truyền nhiễm khác, đồng thời khai thác lợi thế của ARF trong việc phối hợp hoạt động cứu trợ thảm hoạ, phối hợp quân dân sự, theo thông cáo Bộ Ngoại giao ngày 12/9.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình

Minh nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều biến động, ARF càng cần và có thể phát

huy hơn nữa vai trò của mình trong hành động để ứng phó với những thách thức hiện hữu cũng như đang nổi lên, trong đó có dịch Covid-19 và các loại dịch bệnh truyền nhiễm khác.

Các Ngoại trưởng ARF cũng nhất trí với đề xuất của Việt Nam ra Tuyên bố ARF về Tăng cường hợp tác ngăn ngừa và ứng phó với dịch bệnh truyền nhiễm bùng phát.

Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại Diễn đàn Khu vực ASEAN lần thứ 27, hôm 12/9. Ảnh: TTXVN.

Trước những biến động nhanh chóng ở cả môi trường quốc tế và khu vực, đặt ra nhiều thách thức chưa từng có tiền lệ, các Ngoại trưởng nhất trí ARF cần tiếp tục phát huy vai trò là một trong những diễn đàn chủ chốt về đối thoại và hợp tác an ninh ở khu vực.

Bên cạnh đó, các Bộ trưởng còn tái khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Các Bộ trưởng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tự kiềm chế, không có các hành động làm phức tạp thêm tình hình, không quân sự hóa, giải quyết hoà bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) 1982.

Hội nghị ARF lần thứ 27 được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao 27 nước/tổ chức tham gia ARF và Tổng thư ký ASEAN. Hội nghị diễn ra trong bối cảnh khu vực và thế giới đang đối mặt nhiều thách thức như vấn đề an ninh hay đại dịch Covid-19.

