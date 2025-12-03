Điểm nhấn thị trường smartphone Việt 2025

Thị trường smartphone Việt chứng kiến sự xuất hiện của nhiều xu hướng mới trong năm như thiết kế siêu mỏng, camera siêu zoom, pin dung lượng cao.

Trào lưu điện thoại siêu mỏng "sớm nở tối tàn"

Đầu 2025, các trang công nghệ lớn trên thế giới chung nhận định smartphone siêu mỏng là xu hướng chủ đạo, sau hàng loạt tin đồn về thiết bị mới của Apple, Samsung, Vivo hay Honor. Samsung hé lộ mẫu S25 Edge siêu mỏng ngay trong tháng 1 và bán ra sau đó bốn tháng.

Được kỳ vọng "chia lửa" với mẫu chủ lực S25 Ultra nhưng S25 Edge có kết quả kinh doanh không khả quan. Các hệ thống bán lẻ cho biết doanh số của sản phẩm "không đáng kể", trong khi hãng Hàn Quốc cũng không có chiến dịch marketing nào để cứu vãn tình hình.

Galaxy S25 Edge (trái) và iPhone Air. Ảnh: Tuấn Hưng

Sau thất bại của S25 Edge, điện thoại siêu mỏng lại được quan tâm khi Apple ra mắt iPhone Air vào tháng 9. Máy tạo ấn tượng mạnh về thiết kế, trải nghiệm cầm nắm nhưng ít người lựa chọn vì chỉ có một camera, thời lượng pin kém iPhone 17 và 17 Pro dù giá trên 30 triệu đồng. So với đối thủ Android, iPhone Air bán không tệ nhưng bị coi là "học sinh cá biệt" khi đặt cạnh các mẫu iPhone còn lại.

Việc S25 Edge và iPhone Air có doanh số không như mong đợi khiến xu hướng điện thoại siêu mỏng nhanh chóng lỗi thời. Gần đây, các nguồn tin cho biết nhiều hãng Trung Quốc như Xiaomi, Vivo, Oppo đã từ bỏ kế hoạch ra điện thoại siêu mỏng bởi sự quan tâm của người tiêu dùng là quá ít ỏi.

"Điện thoại concert" đổ bộ

Sau cuộc đua về độ phân giải hay ống kính chụp macro, xu hướng camera mới trên điện thoại cao cấp 2025 là zoom xa. Đại diện một chuỗi bán lẻ tại Việt Nam cho biết concert ca nhạc nở rộ với lượng người xem đông đảo góp phần thúc đẩy doanh số điện thoại có khả năng chụp xa. Trên mạng xã hội, nhiều người gọi các mẫu điện thoại trang bị ống kính tele cao cấp là "điện thoại concert". Cụm từ này nhanh chóng được các hãng smartphone sử dụng để quảng bá sản phẩm.

Ra mắt từ đầu năm, S25 Ultra là model nổi bật nhất với khả năng zoom và được ưa chuộng tại concert ca nhạc. Máy tích hợp ống tele với zoom quang 5x và chế độ zoom tối đa 100x xử lý bằng AI, tăng độ nét và khôi phục chi tiết.

Find X9 Pro với ống kính tele gắn rời. Ảnh: Tuấn Hưng

Cuối năm, thị trường cùng lúc đón nhận hai mẫu zoom "khủng" là Oppo Find X9 Pro và Vivo X300 Pro cùng bộ phụ kiện ống kính rời chuyên dụng. Vivo tuyên bố X300 Pro là "vua camera tele", còn Oppo khoe khả năng chụp xa bằng khẩu hiệu "hàng nào cũng là hàng đầu với Find X9 Pro", ý nói người dùng có thể ngồi bất kỳ đâu trong các buổi biểu diễn ca nhạc nhưng vẫn chụp được như ngồi hàng đầu.

Ngoài Galaxy S25 Ultra, Oppo Find X9 Pro, Vivo X300 Pro, các điện thoại cao cấp khác cũng nhấn mạnh khả năng zoom lớn. Cải tiến camera của iPhone 17 Pro và 17 Pro Max năm nay cũng liên quan đến ống tele, khi tăng độ phân giải, hình ảnh được quảng cáo cho chất lượng zoom quang tương đương 8x. Trong khi đó, Xiaomi cũng tuyên bố cải thiện đáng kể khả năng chụp thiếu sáng cho ống kính tele zoom.

Apple lần đầu bán iPhone sớm nhất tại Việt Nam

Nhiều người xếp hàng xuyên đêm tại một điểm mở bán iPhone 17 cuối tháng 9. Ảnh: Huy Đức

Với thế hệ iPhone 17, Việt Nam lần đầu nằm trong nhóm các nước bán sớm nhất điện thoại Apple trên toàn cầu. Đây là động thái gây bất ngờ bởi iPhone thường được mở bán ở những thị trường có cửa hàng Apple Store vật lý, trong khi Việt Nam mới có Apple Store Online. Những năm qua, doanh số iPhone ngày đầu liên tục tăng khiến Việt Nam trở thành thị trường quan trọng bậc nhất của Apple trong khu vực Đông Nam Á.

Lên kệ từ 19/9, nhiều mẫu iPhone 17 vẫn liên tục rơi vào tình trạng "cháy hàng" sau hai tháng mở bán. Dòng Pro và Pro Max được quan tâm nhiều như thường lệ trong khi dòng 17 thường cũng bán tốt hơn so với năm ngoái.

Tuy nhiên, iPhone 2025 có giá nhỉnh hơn những năm trước tại Việt Nam. Ví dụ, iPhone 17 Pro Max được bán từ 38 triệu đồng trong khi dòng 15 Pro Max hay 16 Pro Max khởi điểm 35 triệu đồng. Theo các hệ thống bán lẻ, yếu tố ảnh hưởng chính là tỷ giá, thuế phí có biến động.

Smartphone 5G ngày càng rẻ

Thị trường smartphone 2025 được dự báo nhiều khó khăn khi các nhà bán lẻ ước tính tổng doanh số sụt giảm 10% so với năm ngoái. Tuy nhiên, nhà phân tích Shubham Nimkar của công ty phân tích Counterpoint Research đánh giá sự tăng trưởng của smartphone 5G là điểm sáng của di động Việt.

Thống kê của đơn vị này giai đoạn tháng 1-5 cho thấy thị trường smartphone Việt giảm 15% "vì tác động của những bất ổn trên toàn cầu", nhưng riêng điện thoại 5G tăng 11%. Một trong những lý do là điện thoại 5G ngày càng đa dạng mẫu mã và giá bán trung bình giảm 12% so với năm ngoái. Các nhà sản xuất đã giới thiệu nhiều sản phẩm ở phân khúc giá thấp hơn.

Một điện thoại đang thử mạng 5G trong ngày ra mắt tại Việt Nam, tháng 10/2024. Ảnh: Lưu Quý

Cũng theo Counterpoint, lượng máy 5G trong phân khúc thấp tăng trưởng bốn lần so với cùng kỳ năm trước. Các nhà bán lẻ cho biết trước đây người dùng phải chi trên 5 triệu đồng để sở hữu thiết bị hỗ trợ 5G, còn nay là từ dưới 3 triệu đồng, như Galaxy A06 5G, TCL 60R 5G.

Mở rộng vùng phủ, phổ cập 5G là một trong những nhiệm vụ năm nay của ngành viễn thông. Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu triển khai thêm ít nhất 55.000 trạm phát sóng 5G trong năm 2025. Theo Nghị quyết 193 của Quốc hội, nhà mạng triển khai mới 20.000 trạm tính đến cuối 2025 sẽ được hỗ trợ 15% tổng giá trị đầu tư.

Motorola trở lại Việt Nam

Motorola ra mắt Razr 60 tại TP HCM. Ảnh: Đức Nghĩa

Giữa tháng 11, Motorola thực hiện chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội cho dấu mốc quay lại thị trường Việt Nam sau một thập kỷ. So với lần xuất hiện gần nhất năm 2015, công ty có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn về dải sản phẩm, cũng như điểm tựa là thành công gần đây tại các thị trường như Mỹ, Brazil và Argentina.

Khác với thời kỳ đỉnh cao 20 năm trước, Motorola giờ đây thuộc quyền quản lý của Lenovo và phần lớn sản phẩm bán ra trên thế giới ở phân khúc giá rẻ. Ba trong số năm phiên bản ở Việt Nam cũng thuộc tầm giá 5 triệu đồng.

Đại diện Motorola cho biết thuận lợi của công ty là người dùng Việt Nam quen thuộc với thương hiệu nhưng cũng xác định sẽ gặp nhiều khó khăn khi có quá nhiều sự cạnh tranh. Motorola có thương hiệu tốt nhưng chủ yếu với thế hệ 7x, 8x trong khi người dùng Gen Z thực dụng mới là khách hàng chính của dải sản phẩm mới ra mắt.

Cuôc đua dung lượng pin trên điện thoại

Vivo X300 Pro với pin 6.510 mAh mới ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Tuấn Hưng

Sau năm 2024 thăm dò thị trường, công nghệ pin silicon-carbon đạt độ chín trong năm 2025 và xuất hiện trên cả smartphone cao cấp và tầm trung, cận cao cấp. Dung lượng pin 6.000 mAh dần trở thành chuẩn mới trên điện thoại, thay cho mức 5.000 mAh trước đây.

Các flagship Android mới ra đều trang bị pin trên 6.000 mAh như X300 Pro (6.510 mAh), Find X9 Pro (7.500 mAh), Oppo A6 Pro (7.000 mAh). Trước đó, Xiaomi cũng giới thiệu Redmi 15 với pin dung lượng ngang A6 Pro dù giá rẻ hơn 5 triệu đồng. Honor cũng chuẩn bị ra X9d tuần này với dung lượng 8.300 mAh.

Pin silicon-carbon (Si/C) là công nghệ pin mới được cải tiến từ pin lithium-ion truyền thống, trong đó một phần cực dương than chì được thay thế bằng hợp chất silicon và carbon. Nhờ khả năng lưu trữ ion lithium cao hơn, silicon-carbon giúp tăng mật độ năng lượng lên 20% so với pin cũ, cho phép nhà sản xuất tạo ra điện thoại mỏng hơn nhưng có dung lượng lớn hơn đáng kể. Công nghệ còn hỗ trợ sạc siêu nhanh hiệu quả và ổn định nhiệt tốt hơn.

Tuấn Hưng

