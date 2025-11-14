Sự trở lại của Motorola tại Việt Nam sau 10 năm

Giữa tháng 11, Motorola thực hiện chiến dịch truyền thông rầm rộ trên mạng xã hội cho dấu mốc quay lại thị trường Việt Nam sau một thập kỷ.

Khẩu hiệu lần này là "Hello Vietnam, Hello Moto", gợi nhớ "Hello Moto" gắn với thời kỳ vàng son của hãng trên toàn cầu khi những chiếc Razr V3 siêu mỏng trở thành biểu tượng thời trang của ngành công nghiệp di động những năm 2000.

Tại sự kiện ở TP HCM chiều 12/11, hãng công bố 5 mẫu điện thoại mới với giá từ 2,9 triệu đến 19 triệu đồng, gồm Razr 60, Edge 60 Fusion, G86 Power, G35 5G và G06 Power.

Sự trùng hợp là tròn 10 năm trước, tháng 11/2015, Motorola đánh dấu việc "đổi chủ" từ Google sang Lenovo tại Việt Nam với việc giới thiệu 5 smartphone cũng ở phân khúc từ giá rẻ 2,59 triệu đến cận cao cấp 13,3 triệu đồng. Các mẫu máy này gồm Moto G, Moto E, Moto X, Moto X Play và X Style, đều được đánh giá cao về cấu hình, giá bán so với các thương hiệu nổi bật ở Việt Nam khi đó như Samsung, Asus, Oppo. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng trôi vào quên lãng do khó thay đổi thói quen người dùng và một thời gian sau, công ty chấm dứt sự hiện diện tại thị trường Việt Nam.

Sau 10 năm, Motorola trở lại với vị thế mới khi đang thành công tại một số thị trường lớn, sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Lenovo cùng "màn chào sân" thể hiện rõ tham vọng.

Motorola giới thiệu điện thoại mới tại Việt Nam hôm 12/11. Ảnh: Đức Nghĩa

Một Motorola nay đã khác

Khi nhạc hiệu "Hello Moto" vang lên, Motorola trong ký ức thế hệ 7x, 8x là những chiếc điện thoại cao cấp, thời trang được nhiều người mong muốn sở hữu. Nhưng 20 năm sau đỉnh cao, phần lớn sản phẩm hãng bán ra trên thế giới ở phân khúc giá rẻ. Ba trong số 5 phiên bản bán ở Việt Nam cũng thuộc phân khúc trên dưới 5 triệu đồng.

Từ năm 2007, tương tự Nokia, Motorola cũng gặp nhiều khó khăn trước các đối thủ mới như Samsung, Apple, HTC trong bối cảnh thiết bị di động bước sang kỷ nguyên màn hình cảm ứng đa chạm. Năm 2012, Google chi 12,5 tỷ USD mua lại Motorola Mobility, chủ yếu để nắm giữ hàng chục nghìn bằng sáng chế của công ty nhằm tránh gặp rắc rối với các vụ kiện bản quyền, thay vì ý định vực dậy gã khổng lồ một thời.

Việc kinh doanh tiếp tục thua lỗ khiến Motorola bị Google rao bán, sau đó về tay Lenovo với giá 2,91 tỷ USD năm 2014, bằng 1/20 giá trị vốn hóa của công ty ở thời đỉnh cao 2005. Theo PhoneArena, tình thế bi đát của Motorola không khác Nokia, nhưng vẫn may mắn hơn. HMD "đầu tư nửa vời", tức chỉ mua quyền sở hữu thương hiệu Nokia năm 2016, còn Lenovo mua lại hoàn toàn hãng điện thoại Mỹ và cho phép hoạt động độc lập như một công ty con.

Điện thoại nắp gập huyền thoại Razr V3 so dáng với điện thoại màn hình gập Razr 60 Ultra mới của Motorola. Ảnh: Idnes

Dưới sự hậu thuẫn của Lenovo, Motorola có chiến lược rõ ràng trong giai đoạn 2015-2020 khi tập trung vào phân khúc tầm trung, giá rẻ tại các thị trường mà thương hiệu này vốn được ưa chuộng như Mỹ Latinh, Bắc Mỹ. Chiến lược cấu hình mạnh so với giá bán và thương hiệu quen thuộc của Lenovo giúp Motorola gặt hái nhiều thành công sau đó. Tại thị trường Mỹ Latinh, theo thống kê của hãng nghiên cứu IDC, điện thoại Motorola luôn bán chạy thứ hai sau Samsung, trên Apple, Xiaomi. Brazil và Argentina được coi là "pháo đài" của hãng khi thị phần luôn đạt trên 20% và bản thân Motorola cũng luôn ưu tiên ra mắt các dòng sản phẩm mới nhất tại đây.

Số liệu của hai công ty nghiên cứu Counterpoint Research và TechInsights cũng cho thấy Motorola đang đứng thứ ba ở Mỹ, sau Apple và Samsung với thị phần 11% trong quý I/2025. Moto G Play (100 USD) là "con gà đẻ trứng vàng" khi chiếm 23% tổng doanh số của Motorola tại thị trường Bắc Mỹ năm 2024.

Motorola cũng tạo ấn tượng khi tăng trưởng doanh thu smartphone 25% vào quý I/2025 so với cùng kỳ năm trước đó. Trong giai đoạn thị trường smartphone gặp nhiều khó khăn sau Covid-19, đây là một trong những hãng điện thoại có mức tăng trưởng mạnh nhất.

Tuy nhiên, tính chung trên toàn cầu, hãng còn nhiều việc cần làm khi chưa thể trở lại top 5. Trong quý IV/2024, Motorola bán được 15,3 triệu máy, đạt 5% thị phần, đứng vị trí thứ 8. Họ tập trung nâng cấp thương hiệu, như tái sinh dòng Razr, phát triển Moto Edge... nhưng chưa thu được thành tựu đáng kể.

Lợi thế và thách thức khi trở lại Việt Nam

"Thuận lợi của Motorola là người dùng Việt Nam đã quen thuộc với thương hiệu, đó là một phần ký ức của nhiều người. Motorola giới thiệu sản phẩm mới, không chỉ gợi lại phần ký ức tươi đẹp đó mà còn mở ra kỷ nguyên mới khi kết hợp giữa di sản với đột phá", ông La Hồng Hưng, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Motorola chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho rằng thị trường smartphone tại Việt Nam nhiều sự cạnh tranh sẽ là thách thức lớn. Motorola phải tạo được sự khác biệt cũng như tập trung chiến lược để tiếp cận được thế hệ trẻ GenZ.

Ông La Hồng Hưng, Giám đốc chiến lược sản phẩm của Motorola tại Việt Nam.

So với lần xuất hiện chớp nhoáng năm 2015, Motorola được đánh giá đã có sự chuẩn bị kỹ hơn khi trở lại lần này. Với tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ hãng máy tính lớn nhất thế giới Lenovo, Motorola không chỉ đầu tư nhiều vào nghiên cứu phát triển các dòng máy cao cấp giai đoạn 2020-2025 mà còn thực hiện các chiến dịch truyền thông, bán hàng rầm rộ.

Lợi thế thứ ba, theo giới kinh doanh smartphone trong nước, là người dùng Việt đã "mở lòng" hơn với các thương hiệu điện thoại đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, đây cũng được coi là thách thức bởi những hãng có mặt sớm như Xiaomi, Oppo, Vivo đã khẳng định được chỗ đứng vững chắc bên cạnh các thương hiệu tên tuổi như Apple, Samsung.

Chiến lược sản phẩm của Motorola khi trở lại Việt Nam khá giống 2015 với các mẫu tầm trung, giá rẻ. Tuy nhiên, ưu điểm "cấu hình so với giá bán" hiện không đáng kể so với các đối thủ Trung Quốc khác. Ông Phạm Văn Anh, đại diện một hệ thống bán lẻ, cho biết bài toán khó cần giải nằm ở mức độ nhận diện thương hiệu và chiến lược tư vấn bán hàng tại các cửa hàng, thay vì để sản phẩm "hữu xạ tự nhiên hương".

"Nghĩ đến Motorola là nghĩ đến điện thoại nắp gập", độc giả Nguyễn Trường Giang bình luận trên VnExpress và được ông Văn Anh đánh giá đại diện cho suy nghĩ của nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam. Theo ông, thương hiệu Motorola mạnh trong quá khứ với sản phẩm cao cấp dạng nắp gập như dòng Razr, còn đa số model mới hướng đến phân khúc khách hàng hoàn toàn khác, thêm rằng thất bại của 10 năm trước tại Việt Nam cũng một phần đến từ sự không rõ ràng trong chiến lược sản phẩm, tiếp thị.

Điện thoại Motorola G06 Power giá 2,9 triệu đồng. Ảnh: Huy Đức

Trong khi đó, chuyên gia công nghệ Nguyễn Thành Dương cho rằng chất lượng sản phẩm đóng vai trò quyết định khi tiến vào phân khúc giá rẻ. Phần mềm ổn định, pin tốt, độ bền cao sau một thời gian dài hoạt động sẽ dần được người dùng đón nhận. Ngược lại, giá máy rẻ nhưng kém ổn định cũng "sẽ sớm bị đào thải bởi người Việt không thiếu các lựa chọn ở tầm giá này", ông đánh giá.

Ông Hoàng Tùng, đại diện một hệ thống phân phối thiết bị di động, nhận định Motorola cũng sẽ gặp thách thức khi vào Việt Nam đúng giai đoạn đi xuống của thị trường. Doanh số smartphone 2025 được dự báo giảm ít nhất 10% so với năm trước, khiến cơ hội cho các thương hiệu mới ít hơn, vấp phải sự cạnh tranh lớn hơn khi bản thân các hãng hiện có cũng phải giảm giá, đẩy mạnh hoạt động để tăng doanh số trong bối cảnh khó khăn.

Tuấn Hưng