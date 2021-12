Diễm My nắm tay chồng dạo phố

27 năm gắn bó, họ có hai con gái hiện sống, làm việc và học tại Mỹ. Diễm My mong tình hình dịch sớm ổn định để có thể sang Mỹ thăm con. Mỗi ngày, vợ chồng cô đều gọi điện, trò chuyện với các con.

Bộ đầm bằng gấm, phom dáng cổ điển do Đỗ Mạnh Cường thiết kế riêng tặng Diễm My. Nhà thiết kế nói: "Chị Diễm My là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến con đường thời trang của tôi. Chị là hình mẫu của sự thành công, xinh đẹp".