Diễm My mừng sinh nhật chồng

Diễn viên Diễm My đăng ảnh bên chồng - doanh nhân Hà Tôn Đức - mừng sinh nhật 60 tuổi của anh.

Trên trang cá nhân sáng 3/5, chị viết: "Hơn 26 năm trôi qua, anh luôn mang đến cho em nhiều hạnh phúc trong cuộc sống và là nguồn động lực trong công việc. Em cầu chúc anh luôn mạnh khỏe, yêu thương gia đình cũng như mãi là bờ vai vững chắc để em và con tựa vào. Yêu em nhiều hơn anh nhé".

Diễm My bên chồng - doanh nhân Hà Tôn Đức. Ảnh: Facebook.

Diễn viên cho biết chồng chị đang ở nước ngoài nên không thể tổ chức tiệc đón tuổi mới bên vợ. "Anh Đức là người kín đáo, không thích ồn ào và xuất hiện trước công chúng. Đôi lúc anh chiều chuộng tôi nên thường đưa tôi đi sự kiện hoặc chụp hình chung", Diễm My nói.

Trong bài phỏng vấn gần đây, Diễm My chia sẻ ông xã luôn tôn trọng nghề nghiệp của chị, không chê công việc đóng phim của vợ ít tiền. Anh cũng chưa từng khen vợ những lời sáo rỗng khiến chị thấy trân trọng. Diễn viên khen chồng: "Anh Đức người tháo vát, chu đáo, đi đâu làm gì cũng nhắn để vợ con biết rõ, không lo lắng".

Diễm My sinh năm 1962, được mệnh danh là "Nữ hoàng ảnh lịch" một thời. Chị từng tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như: Dòng sông hoa trắng, Vua lửa, 39 độ yêu... Năm 1994, Diễm My kết hôn với doanh nhân Hà Tôn Đức và rút lui khỏi làng giải trí. 26 năm chung sống, vợ chồng diễn viên có hai con gái - Thùy My (25 tuổi) và Quế My (20 tuổi).

Diễm My và chồng kỷ niệm 25 năm cưới Diễm My và chồng kỷ niệm 25 ngày cưới cuối năm 2019. Video: Phim Trần.

Tâm Giao