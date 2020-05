Con gái Diễm My đậu bốn đại học ở Mỹ

Quế My - con gái 20 tuổi của diễn viên Diễm My - trúng tuyển bốn đại học ở bang California.

Các trường Quế My được gọi nhập học là: University of Southern California, University of California Los Angeles, University of California Irvine, Loyola Marymount University. Cô dự định học tại University of Southern California - nằm trong danh sách top đầu của bang. Năm 2019, nhiều sao Hollywood vướng vòng lao lý vì scandal chạy trường cho con vào đây.

Quế My bên bố trong bộ ảnh gia đình chụp cách đây vài tháng. Ảnh: Milor Trần.

Diễm My nói chị tự hào về con. Trước đây, Quế My ham chơi, có tính nghệ sĩ giống mẹ. Vợ chồng chị cho con sang Mỹ học Cao đẳng Cộng đồng cách đây hai năm, nhưng không đặt nhiều kỳ vọng. Hiện diễn viên thấy con gái chững chạc, chăm học hơn. Con gái lớn của Diễm My - Thùy My (sinh năm 1995) - bày tỏ ngưỡng mộ em vì từng ước mơ vào trường này nhưng thiếu vài điểm.

Dịp Tết Canh Tý, Thùy My và Quế My về nước ăn Tết cùng gia đình, sau đó trở lại học tập. Vợ chồng Diễm My để hai con ở lại Mỹ trong Covid-19 vì lo ngại các phương tiện công cộng, nhất là máy bay, là nơi dễ bị lây nhiễm.

Vợ chồng Diễm My đang sống trong căn biệt thự tại Thảo Điền, quận 2, TP HCM. Trong 25 năm chung sống, họ ít cãi nhau. Doanh nhân Hà Tôn Đức thấu hiểu và ủng hộ vợ hoạt động nghệ thuật. Những khi rảnh rỗi, anh đưa vợ đi sự kiện. Diễn viên cho biết sự lịch thiệp, cởi mở và tư tưởng tiến bộ của chồng giúp chị có được cuộc sống gia đình thoải mái.

Diễm My và chồng kỷ niệm 25 năm cưới Diễm My và chồng kỷ niệm 25 năm cưới. Video: nhân vật cung cấp.

Vân An