Diễm My đón tuổi 59

Tặng hoa cho vợ xong, ông xã Diễm My rời đi để chị có thể thoải mái cùng bạn bè. Sau khi kết hôn năm 1994, Diễm My vẫn được chồng ủng hộ tham gia các hoạt động nghệ thuật, khiến chị cảm kích. Cả hai có hai con gái, hiện du học ở Mỹ. Diễm My sinh năm 1962, từng được mệnh danh "Nữ hoàng ảnh lịch" của làng giải trí Việt khi một thời nổi tiếng là người mẫu nhiều tờ lịch. Chị tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh như: "Dòng sông hoa trắng", "Vua lửa", "39 độ yêu"...