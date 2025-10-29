VinGroup đề xuất kéo dài metro từ Cần Giờ đến Bến Thành

VinSpeed, công ty thuộc Vingroup, muốn kéo dài tuyến metro từ Cần Giờ tới Bến Thành, kết nối trực tiếp tàu điện Bến Thành - Suối Tiên thay vì chỉ dừng ở Nam Sài Gòn.

Đề xuất được Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed nêu trong công văn vừa gửi UBND TP HCM và Sở Tài chính thành phố. Đây là doanh nghiệp đang nghiên cứu đầu tư tuyến metro tốc độ cao, kết nối nội đô thành phố đến Cần Giờ.

Theo phương án cũ, tuyến tàu điện dài khoảng 48,5 km, đi trên cao, điểm đầu ở đại lộ Nguyễn Văn Linh (giữa nút giao Nguyễn Thị Thập và Lý Phục Man, phường Tân Thuận, quận 7 cũ); điểm cuối nối vào Khu đô thị lấn biển Cần Giờ. Trên tuyến có hai nhà ga (Tân Thuận, Cần Giờ) cùng một depot nằm trong khu đất rộng 39 ha gần khu đô thị lấn biển. Dự án được thiết kế đường đôi, vận tốc tối đa 350 km/h.

Hướng tuyến metro nối trung tâm TP HCM xuống Cần Giờ được quy hoạch. Đồ họa: Hoàng Thanh

VinSpeed cho biết quá trình nghiên cứu, doanh nghiệp nhận thấy điểm đầu tuyến đặt tại phường Tân Thuận có một số khó khăn, chưa đảm bảo liên thông với mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố. Do vậy, doanh nghiệp đề xuất điều chỉnh điểm đầu tuyến về khu vực trước chợ Bến Thành (quận 1 cũ), kết nối với metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Nếu tính theo đường thẳng, tuyến tàu điện sẽ kéo dài thêm gần 5 km so phương án cũ.

Để giảm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn nối dài từ Tân Thuận đến Bến Thành theo phương án mới, VinSpeed đề xuất khu vực này tuyến metro sẽ đi ngầm. Riêng đoạn từ Tân Thuận đến Cần Giờ, phương án vẫn triển khai như cũ, tức đi trên cao.

Theo VinSpeed, việc điều chỉnh điểm đầu tuyến về Bến Thành giúp kết nối đường sắt đi Cần Giờ với metro số 1 và các tuyến khác, hình thành mạng lưới đồng bộ, thuận tiện cho khách trung chuyển và tăng hiệu quả đầu tư. Khi được chấp thuận, doanh nghiệp sẽ phối hợp điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để thành phố xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư.

Bến Thành là nhà ga trung tâm của mạng lưới đường sắt đô thị tại TP HCM. Ngoài metro số 1 đã đưa vào khai thác, trong tương lai nơi này là đầu mối kết nối các tuyến khác, như: số 2 (Tham Lương - Bến Thành - Thủ Thiêm), số 3A (Bến Thành - Tân Kiên) và số 4 (Đông Thạnh - sân bay Tân Sơn Nhất - Bến Thành - Hiệp Phước).

Khu vực ga ngầm Bến Thành ở trung tâm TP HCM. Ảnh: Giang Anh

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được ủng hộ đề xuất kéo dài tuyến metro và đề nghị Tập đoàn Vingroup nghiên cứu phát triển không gian ngầm kết hợp không gian công cộng tại khu vực chợ Bến Thành theo quy hoạch trên địa bàn. Đồng thời, ông cũng đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu hướng tuyến dự án bảo đảm tính khả thi, tối ưu hiệu quả khai thác và tăng cường kết nối, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo định hướng chung của TP HCM.

Cách trung tâm TP HCM khoảng 50 km, Cần Giờ rộng hơn 71.300 ha, trong đó 70% là rừng ngập mặn, sông rạch. Hiện kết nối từ nơi này vào trung tâm chủ yếu qua phà Bình Khánh.

Sau khi mở rộng địa giới hành chính, mạng lưới đường sắt đô thị ở TP HCM được quy hoạch tổng chiều dài khoảng 1.012 km. Trong đó, TP HCM (cũ) gồm 12 tuyến dài 582 km, Bình Dương có 12 tuyến dài 305 km và Bà Rịa - Vũng Tàu gồm ba tuyến, dài 125 km.

Theo danh mục các dự án được Sở Xây dựng đề xuất mới đây, từ nay đến năm 2035 thành phố ưu tiên thực hiện 10 tuyến metro và đường sắt. Tại TP HCM (cũ), ngoài metro đi Cần Giờ sẽ tập trung các tuyến: metro số 2, số 3, số 4, số 6 và nối dài metro số 1.

Giang Anh