Học viện Kỹ thuật quân sự công bố điểm chuẩn thấp nhất 26,4

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự (MTA) từ 26,4 đến 29,25, mức thấp nhất áp dụng với thí sinh nam miền Bắc và cao nhất với nữ miền Nam.

Học viện Kỹ thuật quân sự chiều 22/8 cho biết mức điểm chuẩn trên áp dụng với các phương thức xét điểm thi. Thí sinh diện ưu tiên xét tuyển áp dụng mức thấp hơn, từ 24,1 đến 27,1.

Xem cập nhật điểm chuẩn tất cả đại học 2025

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự cụ thể như sau:

Năm nay, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 360 học viên hệ quân sự và 600 sinh viên hệ dân sự. Bốn phương thức gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; xét học sinh giỏi THPT, có chứng chỉ quốc tế như SAT, ACT, IELTS, TOEFL iBT; dựa vào điểm thi đánh giá năng lực của hai đại học quốc gia và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Các tổ hợp xét tuyển là A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh) và A0T (Toán, Lý, Tin).

Với hệ quân sự, học viên không phải đóng học phí, được bố trí việc làm sau khi ra trường. Với hệ dân sự, học phí dự kiến 1,85 triệu đồng một tháng.

Năm ngoái, điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự từ 25,46 đến 27,71.

Học viên Học viện Kỹ thuật quân sự trong ngày tốt nghiệp, tháng 12/2024. Ảnh: Dương Tâm

Dương Tâm