Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam dự kiến tăng 4-6 điểm

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam (VAA) có thể tăng 4-6 điểm vì số thí sinh và nguyện vọng đăng ký vào trường tăng 1,9-2,4 lần so vơi năm ngoái.

Ngày 17/8, thạc sĩ Nguyễn Minh Tùng, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác Sinh viên, Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết có gần 21.400 thí sinh đăng ký vào trường, tổng nguyện vọng là hơn 37.700.

Các ngành có nhiều thí sinh đăng ký là Thương mại hàng không, Marketing, Kỹ thuật hàng không, Quản lý hoạt động bay, Quản lý và khai thác cảng hàng không, Logistics, Kinh tế hàng không.

Vì thế, ông dự báo điểm chuẩn nhiều ngành có thể tăng từ 4-6 điểm. Mức trúng tuyển thấp nhất của trường năm nay có thể là 19 điểm, tăng 3 điểm so với năm ngoái; cao nhất có thể lên đến 27 điểm.

"Đây là dự đoán ban đầu dựa trên dữ liệu thí sinh đăng ký, vẫn có mức độ ảo nhất định", ông Tùng cho hay.

Điểm chuẩn Học viện Hàng không Việt Nam sẽ được công bố tối 20/8, sau 6 lần lọc ảo. Trước đó, Học viện lấy điểm sàn theo kết quả thi tốt nghiệp THPT phổ biến là 15-16/30, riêng hai ngành Quản lý hoạt động bay và Kỹ thuật hàng không nhận hồ sơ từ 20 điểm trở lên.

Sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam tại ngày hội tư vấn nguyện vọng đại học, ngày 19/7. Ảnh: VAA

Năm nay, Học viện Hàng không Việt Nam tuyển hơn 4.600 sinh viên, tăng khoảng 1.100 so với năm ngoái. Các phương thức gồm: Xét tuyển thẳng; Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ lớp 12; Điểm thi đánh giá năng lực; Xét chứng chỉ quốc tế SAT/ACT/IB.

Thí sinh đạt giải thi học sinh giỏi, khoa học kỹ thuật, olympic cấp tỉnh, khu vực hoặc quốc gia, quốc tế từ năm 2022 đến nay được cộng 1-3 điểm.

Cổng tra cứu điểm xét tuyển, quy đổi tiếng Anh của VAA

Học phí năm học 2025-2026 của Học viện Hàng không Việt Nam khoảng 15,5-18,5 triệu đồng mỗi học kỳ.

Năm ngoái, đầu vào của trường theo kết quả thi tốt nghiệp THPT từ 16 đến 26/30 điểm, cao nhất là ngành Quản lý hoạt động bay, chương trình tiếng Anh.

Lệ Nguyễn