Điểm chuẩn Học viện An ninh nhân dân cao nhất 28,18

Trưa 5/10, Học viện An ninh nhân dân công bố điểm chuẩn của ba ngành theo từng tổ hợp và phân chia nam - nữ, dao động 20,66-28,18.

Học viện An ninh nhân dân tuyển sinh ba ngành Nghiệp vụ An ninh, An toàn thông tin và gửi đào tạo ngành Y. Điểm chuẩn tổ hợp D01 (Văn, Toán, Tiếng Anh) ngành Nghiệp vụ An ninh với nữ cao nhất - 28,18, kế đó là tổ hợp C03 (Văn, Toán, Sử) 28,1. Cũng ngành này, tổ hợp C03 với nam thấp nhất - 20,66.

Điểm chuẩn gửi đào tạo ngành Y là 25,75.

Điểm chuẩn ngành Nghiệp vụ An ninh:

Điểm chuẩn ngành An toàn thông tin:

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân tuyển 630 sinh viên, trong đó nam 573. Trường không tổ chức thi riêng, tuyển sinh bằng học bạ và điểm thi tốt nghiệp THPT. Điểm chuẩn năm ngoái của trường là 19,79-26,64.

Thanh Hằng