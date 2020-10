Thêm hai trường công an công bố điểm chuẩn

Sáng 5/10, Đại học Phòng cháy chữa cháy và Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân dân công bố điểm trúng tuyển với mức thấp nhất lần lượt 26,95 và 22,35.

Năm 2020, Đại học Phòng cháy chữa cháy được giao 100 chỉ tiêu, trong đó 90 nam và 10 nữ. Thí sinh nam ở phía Bắc phải đạt 27,11, nữ đạt 28,39 mới trúng tuyển hệ chính quy. Với thí sinh phía Nam, nam phải đạt 26,95 và nữ là 27,65 điểm. Ngoài ra, trường còn tuyển sinh hệ dân sự với mức điểm chuẩn là 13.

So với năm 2019, mức điểm hệ chính quy tăng hơn 2 điểm. Tuy nhiên, điểm trúng tuyển hệ dân sự lại giảm 1 điểm.

Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an nhân nhân lấy điểm trúng tuyển từ 22,35 đến 26,1 điểmm, cụ thể như sau:

Khu vực Giới tính Tổ hợp xét tuyển A00 A01 Phía Bắc Nam 26.10 22.35 Nữ 25.65 Phía Nam Nam 25.48 23.25 Nữ 25.5

Năm nay, trường tuyển 50 sinh viên, trong đó chỉ 4 chỉ tiêu dành cho nữ. Năm ngoái, trường này không tuyển sinh.

Trước đó, Học viện Cảnh sát nhân dân cũng đã công bố điểm trúng tuyển từ 18,88 đến 27,73. Như vậy, nhóm trường cảnh sát còn 4 trường nữa chưa công bố điểm chuẩn, gồm Học viện An ninh nhân dân, Đại học Cảnh sát nhân dân, Đại học An ninh nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân.

Dương Tâm