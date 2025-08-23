Trường công an đầu tiên công bố điểm chuẩn

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lấy điểm chuẩn từ 19,75 đến 24,23, mức cao nhất áp dụng với thí sinh nữ khu vực phía Bắc.

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy đêm 22/8 công bố điểm chuẩn theo phương thức xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy năm 2025 cụ thể như sau:

Khu vực/Đối tượng Điểm chuẩn Phía Bắc Nam 21,1

(Nếu có tổng điểm xét tuyển là 21,1, thí sinh cần đạt điều kiện điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an từ 60/100 điểm) Nữ 24,23 Phía Nam Nam 19,75 Nữ 23,62

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy lưu ý thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 30/8, nộp bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT về nơi sơ tuyển, trước ngày 5/9.

8 trường công an năm nay tuyển khoảng 2.350 chỉ tiêu nhưng có tới khoảng 23.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá của Bộ Công an hồi tháng 7. Tỷ lệ chọi trung bình là 1/10.

Với Đại học Phòng cháy chữa cháy, tổng chỉ tiêu là 200, mỗi khu vực phía Bắc và Nam tuyển 100, trong đó nữ chiếm 10%.

Ảnh: Fanpage Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Năm ngoái, điểm chuẩn Đại học Phòng cháy chữa cháy là từ 19,05 đến 21,7.

