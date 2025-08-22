Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội 17,03 đến 25,17

Ngành Luật kinh tế xét bằng tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa) có điểm chuẩn cao nhất Đại học Mở Hà Nội (HOU), Công nghệ sinh học thấp nhất.

Trường Đại học Mở Hà Nội ngày 22/8 cho biết nhóm ngành Luật có điểm chuẩn cao nhất trường với mức từ 23,17 đến 25,17, xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Một ngành khác có điểm chuẩn trên 24 là Ngôn ngữ Anh. Đa số ngành còn lại lấy từ 18 đến 23.

Điểm chuẩn Đại học Mở Hà Nội năm 2025 ở tất cả ngành cụ thể như sau:

Trường Đại học Mở Hà Nội năm nay tuyển 4.140 sinh viên theo các phương thức: xét tuyển thẳng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT, học bạ, sử dụng điểm thi đánh giá năng lực và tư duy, kết hợp điểm thi hoặc học bạ với thi năng khiếu, xét tuyển dự bị đại học.

Bảng quy đổi điểm Đại học Mở Hà Nội

Học phí dự kiến năm học tới là 644.000-723.000 đồng một tín chỉ chuyên ngành.

Sinh viên trường Đại học Mở Hà Nội. Ảnh: HOU

Năm ngoái, điểm chuẩn của trường là từ 17 đến 26,12 với những ngành lấy theo thang điểm 30 và từ 22,5 đến 33,19 với các ngành thang 40.

Dương Tâm