'Die With a Smile' đạt một tỷ lượt nghe nhanh nhất Spotify

Ca khúc "Die With a Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars trở thành bài hát đạt một tỷ lượt nghe nhanh nhất trên nền tảng Spotify.

Theo Variety, từ khi ra mắt vào tháng 8 dưới dạng đĩa đơn, nhạc phẩm nhanh chóng gây tiếng vang toàn cầu, xếp thứ ba trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Thống kê của Luminate cho thấy bài hát nhận 625 triệu lượt phát trực tuyến từ ngày 16/8 đến 26/9.

'Die With a Smile' (Acoustic) Phiên bản acoustic của bài "'Die With a Smile", đăng tải hôm 18/11, hiện đạt hơn 300 nghìn lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Lady Gaga

Lady Gaga và Bruno Mars lần đầu trình diễn trực tiếp bài hát ở Los Angeles, sau khi ra mắt trực tuyến. Cuối tháng 10, cả hai tái hợp trong buổi hòa nhạc của Mars tại Las Vegas. Mới đây, ca khúc nhận hai đề cử Grammy 2025 của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm Mỹ, gồm Ca khúc của năm và Trình diễn song ca hoặc nhóm pop xuất sắc.

Giới chuyên môn khen giọng hát và sự kết hợp ăn ý của cả hai nghệ sĩ. Theo Rolling Stone, Mars và Gaga đều có chất giọng cao, nhưng biết cách xử lý linh hoạt để giúp đồng nghiệp tỏa sáng. Slant Magazine nhận xét tác phẩm giàu cảm xúc, gợi nhớ đến những bản tình ca của thế kỷ trước. Cây bút Robin Murray của tạp chí Clash cho 8/10 điểm, nói bài hát như sự tôn vinh những bản song ca của thập niên 1970, đồng thời mang hơi thở hiện đại.

Theo Universal Music, giọng ca Bad Romance nói cả hai "thức trắng đêm" để hoàn thành việc sáng tác và thu âm. Trong lúc Gaga đang hoàn thiện album ở Malibu (Mỹ), Mars mời cô đến phòng thu của anh để nghe thử bản nhạc mới. "Tôi bị choáng ngợp khi nghe những gì anh ấy hát. Tài năng của Bruno không thể diễn tả bằng lời", cô cho biết.

Gaga chơi piano, còn Mars đệm guitar. Cả hai hợp tác các nhà sản xuất như Dernst "D'Mile" Emile II, Andrew Watt và James Fauntleroy để hoàn thiện ca khúc.

Trên Billboard, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất âm nhạc Andrew Watt cho biết trước khi nhận đề cử, êkíp không kỳ vọng về việc thống trị các bảng xếp hạng mà chỉ muốn tự do sáng tạo. "Tôi thấy vui khi nhận được nhiều ý kiến tích cực từ mọi người. Nó được tạo ra từ những cảm xúc chân thật, không gò bó trong khuôn mẫu nào", Watt nói.

Trích MV 'Die with a Smile' Trích MV "Die with a Smile", hiện đạt hơn 315 triệu lượt xem trên YouTube. Video: YouTube Lady Gaga

Sau khi ra mắt Die With a Smile, Gaga thực hiện chiến dịch quảng bá album thứ bảy sẽ phát hành vào tháng 2/2025. Hồi tháng 9, cô giới thiệu album Harlequin cho phim Joker: Folie à Deux, trong đó nghệ sĩ thủ vai chính. Một tháng sau, Gaga ra mắt đĩa đơn Disease, MV của ca khúc đạt hơn 13 triệu lượt xem trên YouTube.

Trong khi đó, Mars duy trì sức hút với nhạc phẩm APT. gây sốt toàn cầu, kết hợp ca sĩ Rosé nhóm Blackpink. Bài hát này vượt 100 triệu lượt nghe trên Spotify trong tuần đầu tiên phát hành.

Lady Gaga tên thật là Stefani Joanne Angelina Germanotta, 38 tuổi, sinh ra ở Mỹ. Cô nổi tiếng từ năm 2008 sau khi phát hành single Just Dance - ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard. Sau hai album The Fame (2008) và The Fame Monster (2009), cô nhanh chóng trở thành hiện tượng toàn cầu với phong cách nổi loạn, được đặt biệt danh "mẹ quái vật". Cô chiến thắng 13 giải Grammy trong tổng số 36 đề cử. Hiện ca sĩ hẹn hò doanh nhân Michael Polansky.

Bruno Mars tên thật Peter Gene Hernandez, 39 tuổi, sinh tại thủ phủ Honololo của bang Hawaii, Mỹ. Anh có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng loạt giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực. Bruno Mars giành tổng cộng 15 giải Grammy cho các bản hit như That's What I Like, 24K Magic, Uptown Funk, Just The Way You Are.

Quế Chi (theo Variety)