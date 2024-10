'APT.' của Rosé lập loạt kỷ lục

Ca khúc 'APT.' của ca sĩ Rosé (Blackpink) và Bruno Mars thống trị các bảng xếp hạng nhạc toàn cầu, là MV đạt 100 triệu view nhanh nhất năm nay.

Theo Koreaboo ngày 25/10, sau một tuần ra mắt, APT. đứng đầu danh sách nghe nhiều nhất nền tảng iTunes toàn cầu, giữ vị trí số một bảng xếp hạng Apple Music tại 26 quốc gia. Rosé trở thành nữ ca sĩ Kpop đầu tiên đạt thành tích này. Đây cũng là bài hát thứ hai của nghệ sĩ solo Hàn Quốc lọt vào top 10 Apple Music của Mỹ, sau bản hit Seven (2023) của Jungkook nhóm BTS.

Ca khúc 'APT' MV "APT." ra mắt ngày 18/10, hiện đạt hơn 133 triệu lượt xem. Video: YouTube Rosé

Tại Hàn Quốc, APT. thống trị nhiều bảng xếp hạng nhạc số như MelOn, Bugs, Genie và FLO. Bài hát đoạt cúp tuần show M! Countdown của kênh Mnet - kết quả dựa trên doanh số và phiếu bầu của người hâm mộ - đánh dấu lần đầu tiên Bruno Mars thắng chương trình âm nhạc của Hàn Quốc sau 15 năm ca hát. Trên Instagram ngày 25/10, anh viết tiếng Hàn cảm ơn fan giúp bản hit chiến thắng, cho biết "khóc cả buổi sáng" khi biết tin.

Theo thống kê của Spotify, ca khúc hiện đạt hơn 84 triệu lượt nghe, thu về 6,85 triệu lượt phát trực tuyến trong ngày đầu. Trang All Kpop nhận xét nhờ thành tích này, màn debut solo của Rosé vượt kỷ lục do Lisa (BlackPink) xác lập với New Woman tháng 8. Khi đó, Lisa là nghệ sĩ Kpop solo đầu tiên vượt sáu triệu lượt stream trong 24 giờ đầu.

Trên YouTube, APT. hiện giữ kỷ lục đạt 100 triệu view nhanh nhất năm nay, sau năm ngày lên sóng. Các trang tin quốc tế nhận định với mức độ phổ biến hiện tại, đây là màn song ca nam nữ lớn nhất trong năm, vượt qua Fortnight của Taylor Swift và Post Malone hồi tháng 4.

Rosé dạy Bruno Mars nói tiếng Hàn Rosé dạy Bruno Mars nói tiếng Hàn. Video: Instagram Rosé

APT. là đĩa đơn trích từ album solo mang tên Rosie của thành viên Blackpink, dự kiến phát hành ngày 6/12. Ca khúc do Rosé và Bruno Mars sáng tác từ cuối năm 2023, mang giai điệu pop-rock. Hai ca sĩ thống nhất giữ nguyên cách phát âm tên bài hát theo tiếng Hàn.

Tên ca khúc bắt nguồn từ trò chơi uống rượu truyền thống, mang tên Apartment (Căn hộ), của Hàn Quốc, thường được chơi ở những lần bạn bè tụ họp. Trong bài phỏng vấn với tạp chí Vogue, Rosé cho biết: "Đây là trò tôi rất thích. Tôi nhớ ngày hôm đó đã từ phòng thu về nhà trong trạng thái hoảng sợ, không biết liệu có ổn khi viết một bài hát về game uống rượu này. Sau đó, tôi đấu tranh với các thành viên trong êkíp để xóa tác phẩm khỏi điện thoại của họ, tới khi nhận ra mọi người đều thích nó''.

Nhiều trang tin quốc tế đánh giá cao chất lượng bài hát. Hãng Billboard cho rằng đây là "một trong những bản hit có lượt stream cao nhất Mỹ và thế giới vào ngày 18/10". Tờ NME nhận định Rosé có "bước tiến vượt bậc'' sau hai ca khúc solo On the ground và Gone, phát hành năm 2021. ''APT. là một bản nhạc sôi động, bùng nổ với năng lượng vui tươi, từ điệu pop-rock mạnh mẽ đến điệp khúc gây nghiện. Giọng Rosé có sức mạnh và sự tự tin vượt xa những màn trình diễn trước đây", NME viết.

Ca sĩ Rosé và Bruno Mars trong bộ ảnh quảng bá dự án. Ảnh: Billboard

Rosé có tên tiếng Hàn là Park Chaeyoung, 27 tuổi, sinh tại New Zealand, đến Australia cùng gia đình năm tám tuổi. Cô ký hợp đồng với công ty YG sau buổi thử giọng năm 2012, làm thực tập sinh trong bốn năm. Tháng 8/2016, ca sĩ ra mắt với vai trò là giọng ca chính nhóm nhạc Blackpink. Hồi tháng 6/2020, cô đứng thứ tám trong danh sách Top 10 gương mặt đẹp nhất châu Á.

Bruno Mars (tên thật Peter Gene Hernandez), 39 tuổi, sinh tại thủ phủ Honololo của tiểu bang Hawaii, Mỹ. Anh có nhiều sản phẩm đạt doanh thu kỷ lục, thắng loạt giải thưởng lớn, mang lại cho người nghe năng lượng tích cực. Hồi tháng 8, anh kết hợp Lady Gaga trong sản phẩm Die with a smile, hiện cán mốc 190 triệu lượt xem.

Phương Thảo (theo Koreaboo)