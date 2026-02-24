Dịch vụ vệ sinh ôtô quá tải sau Tết

TP HCMNhu cầu chăm sóc ôtô tăng cao, trong khi nhiều tiệm chưa hoạt động hoặc thiếu nhân lực, khiến chủ xe chờ nhiều giờ hoặc cả ngày.

Thành Nhân trở lại TP HCM hôm 23/2 (mùng 7) sau quãng nghỉ Tết về quê cùng gia đình bằng ôtô. Chỉ trong buổi sáng cùng ngày, anh cho biết di chuyển đến 4 xưởng vệ sinh ôtô, có nơi chưa, có nơi hoạt động lại thì chỗ nào cũng quá tải. Nhân viên các xưởng báo phải chờ nhiều giờ hoặc để lại xe, khi nào đến lượt sẽ liên lạc.

Tại một xưởng vệ sinh, chăm sóc xe ở phường Gò Vấp, anh Văn Huyến, một tài xế công nghệ nói chờ hơn một giờ để rửa ngoại thất, xịt gầm, hút bụi chiếc xe 5 chỗ để chở khách trở lại sau Tết. Anh nói đi từ sáng sớm, sau 2 điểm rửa xe quá tải thì đến điểm thứ ba mới được sắp xếp xe vào bên trong và thời gian chờ chấp nhận được.

Dàn xe chờ rửa, vệ sinh nội thất sau Tết tại một xưởng ở TP HCM sáng 23/2 (mùng 7 Tết). Ảnh: Phạm Trung

Chị Thảo Vân, chủ một cơ sở chăm sóc xe ở phường Thủ Đức cho biết, ngày thường nơi đây tiếp nhận khoảng 20 xe thì sau Tết gấp 2-3 lần. Tình trạng quá tải ở các tiệm rửa xe chủ yếu do một số nơi chưa hoạt động vì họ muốn "lấy ngày" khai trương may mắn. Nhân lực cũng chưa đủ vì một số người chưa trở lại thành phố.

Trong ngày mùng 7, nhân viên của xưởng chị Vân làm việc liên tục đến 22 giờ, trong khi thường ngày chỉ đến 16-17 giờ là xưởng đã nghỉ. Nhiều chủ xe chấp nhận để xe lại qua đêm để kịp rửa sớm vào hôm sau.

Hầu hết các cơ sở chăm sóc xe đều trở lại giá dịch vụ của ngày thường. Một số nơi tăng nhẹ nhưng không đáng kể, khoảng 10.000-20.000 đồng tùy hạng mục.

Nhu cầu phổ biến nhất sau những ngày Tết là rửa và hút bụi nội thất. Giá cho hai dịch vụ này dao động 90.000-150.000 đồng tùy loại xe và số chỗ. Với vệ sinh, chăm sóc nội thất, giá dao động khoảng vài trăm nghìn đến hơn một triệu đồng.

Theo một số chủ cơ sở chăm sóc xe, tình trạng quá tải này còn diễn ra trong ít ngày tới khi ôtô ở tỉnh tiếp tục trở lại thành phố hoặc nhiều chủ xe ở thành phố không sử dụng xe trong Tết muốn vệ sinh để đi lại. Sau đó, lượng khách tấp nập sẽ giảm và về mức bình thường khi các xưởng hoạt động đông đủ trở lại.

Tại Việt Nam, mỗi dịp Tết với quãng nghỉ dài, ôtô thường di chuyển nhiều và liên tục. Các chuyên gia chăm sóc xe khuyến cáo, ngoài các hạng mục cơ bản như vệ sinh nội, ngoại thất, chủ xe cần kiểm tra thêm tình trạng phanh, lốp để bảo dưỡng kịp thời. Bên cạnh đó là các loại dầu phanh, dầu động cơ, nước làm mát hoặc nước rửa kính.

Với những ôtô để lâu không sử dụng, chủ xe cần lưu ý tình trạng của ắc quy, áp suất lốp hay khoang máy. Việc kiểm tra tổng thể xe, phát hiện và xử lý kịp thời các hư hỏng giúp xe vận hành ổn định và an toàn hơn.

Phạm Trung