Dịch vụ vận chuyển hành lý cồng kềnh lên tàu Tết ở Trung Quốc

Công ty Đường sắt Tốc hành Trung Quốc hồi giữa tháng 1 ra mắt dịch vụ "Di chuyển nhẹ nhàng" với 111 ga khắp đất nước, bao phủ đa số thành phố lớn. Khách hàng chỉ cần đặt dịch vụ qua ứng dụng, nhân viên giao nhận sẽ đến tận nhà nhận hành lý và giao tới ga khởi hành hoặc giao thẳng tới ga đến.

Trong ảnh là Trình Dựt, quê ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sinh sống và làm việc ở Thượng Hải từ năm 2023. Nhờ dịch vụ của công ty đường sắt Trung Quốc, năm nay là lần đầu tiên Trình Dựt trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng, không vướng bận hành lý khi về quê ăn Tết.