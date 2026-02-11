Dịch vụ vận chuyển hành lý cồng kềnh lên tàu Tết ở Trung Quốc

Công ty Đường sắt Tốc hành Trung Quốc hồi giữa tháng 1 ra mắt dịch vụ "Di chuyển nhẹ nhàng" với 111 ga khắp đất nước, bao phủ đa số thành phố lớn. Khách hàng chỉ cần đặt dịch vụ qua ứng dụng, nhân viên giao nhận sẽ đến tận nhà nhận hành lý và giao tới ga khởi hành hoặc giao thẳng tới ga đến.
Trong ảnh là Trình Dựt, quê ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sinh sống và làm việc ở Thượng Hải từ năm 2023. Nhờ dịch vụ của công ty đường sắt Trung Quốc, năm nay là lần đầu tiên Trình Dựt trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng, không vướng bận hành lý khi về quê ăn Tết.
Công ty Đường sắt Tốc hành Trung Quốc hồi giữa tháng 1 ra mắt dịch vụ "Di chuyển nhẹ nhàng" với 111 ga khắp đất nước, bao phủ đa số thành phố lớn. Khách hàng chỉ cần đặt dịch vụ qua ứng dụng, nhân viên giao nhận sẽ đến tận nhà nhận hành lý và giao tới ga khởi hành hoặc giao thẳng tới ga đến.
Trong ảnh là Trình Dựt, quê ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, sinh sống và làm việc ở Thượng Hải từ năm 2023. Nhờ dịch vụ của công ty đường sắt Trung Quốc, năm nay là lần đầu tiên Trình Dựt trải nghiệm cảm giác nhẹ nhàng, không vướng bận hành lý khi về quê ăn Tết.
Sáng ngày 2/2, Trình Dựt giao hành lý cho nhân viên tại nhà riêng ở Thượng Hải.
Dịch vụ này hoạt động thông qua hợp tác giữa công ty đường sắt và các công ty vận tải. Ông Nhậm Hi Hoa, phó tổng giám đốc chi nhánh Tế Nam của công ty Đường sắt Tốc hành Trung Quốc, cho hay hành khách có thể đặt dịch vụ trên ứng dụng 12306 hoặc trên tài khoản WeChat của công ty.
Sáng ngày 2/2, Trình Dựt giao hành lý cho nhân viên tại nhà riêng ở Thượng Hải.
Dịch vụ này hoạt động thông qua hợp tác giữa công ty đường sắt và các công ty vận tải. Ông Nhậm Hi Hoa, phó tổng giám đốc chi nhánh Tế Nam của công ty Đường sắt Tốc hành Trung Quốc, cho hay hành khách có thể đặt dịch vụ trên ứng dụng 12306 hoặc trên tài khoản WeChat của công ty.
Hành lý của Trình Dựt được đưa tới ga tàu Nam Thượng Hải.
Phí dịch vụ là 68 tệ một kiện đối với hành lý được giao tới cửa an ninh của ga tàu, 98 tệ một kiện với hành lý được giao đến sân ga. Khách hàng có thể đặt dịch vụ từ 48 giờ đến 4 giờ trước khi tàu khởi hành.
Hành lý của Trình Dựt được đưa tới ga tàu Nam Thượng Hải.
Phí dịch vụ là 68 tệ một kiện đối với hành lý được giao tới cửa an ninh của ga tàu, 98 tệ một kiện với hành lý được giao đến sân ga. Khách hàng có thể đặt dịch vụ từ 48 giờ đến 4 giờ trước khi tàu khởi hành.
Trình Dựt đeo một chiếc balô nhẹ sau lưng, rời nhà chuẩn bị tới ga.
Trình Dựt đeo một chiếc balô nhẹ sau lưng, rời nhà chuẩn bị tới ga.
Anh sử dụng xe đạp công cộng để tới ga tàu điện trên cao Văn Thủy và từ đây, anh đi tàu điện tới ga đường sắt cao tốc Nam Thượng Hải.
Anh sử dụng xe đạp công cộng để tới ga tàu điện trên cao Văn Thủy và từ đây, anh đi tàu điện tới ga đường sắt cao tốc Nam Thượng Hải.
Khi tới ga Nam Thượng Hải, anh nhận cuộc gọi từ nhân viên giao nhận ở sảnh chờ.
Khi tới ga Nam Thượng Hải, anh nhận cuộc gọi từ nhân viên giao nhận ở sảnh chờ.
Trình Dựt đối chiếu thông tin hành lý giao nhận với nhân viên.
Trình Dựt đối chiếu thông tin hành lý giao nhận với nhân viên.
Nhân viên dịch vụ xếp hành lý của Trình Dựt lên khoang để đồ trong toa tàu.
Nhân viên dịch vụ xếp hành lý của Trình Dựt lên khoang để đồ trong toa tàu.
Khi tàu đến ga Hán Khẩu của Vũ Hán, nhân viên dịch vụ lấy hành lý xuống và một lần nữa xác nhận thông tin giao nhận tại nhà với Trình Dựt.
Khi tàu đến ga Hán Khẩu của Vũ Hán, nhân viên dịch vụ lấy hành lý xuống và một lần nữa xác nhận thông tin giao nhận tại nhà với Trình Dựt.
Trình Dựt xuống tàu, rời ga Hán Khẩu về nhà.
Trình Dựt xuống tàu, rời ga Hán Khẩu về nhà.
Hành lý được giao tận nhà cho anh ở Vũ Hán.
Guo Yi, giáo sư tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Trùng Khánh, nhận xét hình ảnh thường thấy trong mỗi dịp "xuân vận" ở Trung Quốc là những chiếc vali nặng trĩu, những túi đồ phồng to, những sân ga đông đúc và những khuôn mặt mệt mỏi.
Guo Yi cho rằng dịch vụ mới phản ánh những thay đổi sâu rộng trong xã hội Trung Quốc: tình trạng già hóa dân số khiến người dân không còn đủ sức mang vác nặng như xưa, nhiều gia đình đi lại bằng tàu cùng con nhỏ, tầng lớp trung lưu ngày càng đề cao sự thoải mái và tiện nghi.
Hành lý được giao tận nhà cho anh ở Vũ Hán.
Guo Yi, giáo sư tại Trường Báo chí và Truyền thông thuộc Đại học Trùng Khánh, nhận xét hình ảnh thường thấy trong mỗi dịp "xuân vận" ở Trung Quốc là những chiếc vali nặng trĩu, những túi đồ phồng to, những sân ga đông đúc và những khuôn mặt mệt mỏi.
Guo Yi cho rằng dịch vụ mới phản ánh những thay đổi sâu rộng trong xã hội Trung Quốc: tình trạng già hóa dân số khiến người dân không còn đủ sức mang vác nặng như xưa, nhiều gia đình đi lại bằng tàu cùng con nhỏ, tầng lớp trung lưu ngày càng đề cao sự thoải mái và tiện nghi.
"Khi chiếc vali nặng nề không còn, tôi cảm thấy thong dong hơn", Trình Duyệt nói khi ngồi trong nhà trò chuyện cùng người thân.
"Khi chiếc vali nặng nề không còn, tôi cảm thấy thong dong hơn", Trình Duyệt nói khi ngồi trong nhà trò chuyện cùng người thân.
Hồng Hạnh (Theo Xinhua)