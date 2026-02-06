Nông dân khiến cả làng mất điện vì dùng drone chở lợn

Trung QuốcMột nông dân ở Tứ Xuyên dùng máy bay không người lái chở lợn đi giết mổ, nhưng thiết bị vướng vào dây điện khiến cả làng mất điện suốt 10 tiếng.

Một người nông dân sử dụng máy bay không người lái (UAV) để vận chuyển đàn lợn từ trên núi đến lò mổ dưới chân núi vào sáng sớm 24/1. Ngôi làng nơi ông sinh sống là vùng núi thuộc thị trấn Thiết Phật, huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên, không tiện vận chuyển lợn bằng ôtô.

Dùng drone chở lợn đi giết mổ, cả làng mất điện UAV chở lợn mắc kẹt vào dây điện ở ngôi làng thuộc thị trấn Thiết Phật, tỉnh Tứ Xuyên, ngày 24/1. Video: Sina

Tuy nhiên, khi chiếc UAV nâng con lợn đầu tiên lên cao, dây cáp của thiết bị vướng vào đường dây điện cao thế, khiến con lợn mắc kẹt giữa không trung. Người nông dân đổ lỗi cho tầm nhìn kém và trời tối.

Trạm điện lực Thiết Phật cho hay làng bị mất điện trong 10 tiếng. "Chúng tôi đã cử 12 công nhân đến sửa chữa đường dây. Chi phí hết 10.000 tệ (1.400 USD)", trạm điện lực cho hay.

Điện trong làng được khôi phục vào 17h cùng ngày. Điều tra ban đầu cho thấy người nông dân có thể đã vi phạm pháp luật khi sử dụng UAV trong khu vực cấm bay. UAV này cũng bị quá tải.

"Chúng tôi đang thu thập bằng chứng. Nếu xác định được ông ta vi phạm pháp luật, ông ta sẽ bị phạt hành chính và phải bồi thường thiệt hại sửa chữa điện", một sĩ quan cảnh sát thị trấn Thiết Phật cho hay.

Sự cố hy hữu này thu hút chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc. "Khi đưa con lợn xuống, liệu đã ăn được ngay vì nó bị điện giật chín luôn chưa nhỉ?", một người nói đùa.

"Con lợn này nổi tiếng trước khi chết, bởi nó là hiện thân của lợn biết bay", một người khác nhận xét.

UAV phục vụ nông nghiệp được sử dụng rộng rãi ở nông thôn Trung Quốc, đặc biệt là vùng núi. Năm 2024, Tứ Xuyên ghi nhận hơn 40 trường hợp sử dụng UAV trái phép, gây thương tích cho người dân hoặc làm hư hỏng tài sản, đường dây điện.

Hồi tháng 10/2025, một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc, mất ngón tay cái vì bị một UAV đâm trúng. Theo bản án của tòa, người này được chủ sở hữu UAV bồi thường 140.000 tệ (20.000 USD).

Hồng Hạnh (Theo SCMP)