Cậu bé vác 'núi hành lý' về ăn Tết gây bão mạng xã hội Trung Quốc

Hình ảnh cậu học sinh nội trú 14 tuổi vác đống hành lý buộc gọn trên lưng, chờ tàu về nhà ăn Tết tại ga Quảng Châu gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc.

Hà Tử Duệ, 14 tuổi, học sinh lớp 8 tại một trường trung học ở Quảng Châu, kết thúc học kỳ I vào ngày 30/1. Em sau đó tự thu dọn hành lý và một mình ra ga đi tàu để về đón Tết cùng gia đình.

Hình ảnh Hà mang đống hành lý lớn trên lưng, gồm cả chăn màn, giày dép được chằng buộc gọn gàng, đứng chờ ở ga tàu đang "gây bão" trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều người chú ý vóc nhỏ con của Hà, nhưng cậu bé vẫn có thể sắp xếp, buộc đồ một cách khoa học, khen ngợi sự tự lập của cậu bé.

Hà Tử Duệ và "núi hành lý" về quê ăn Tết. Ảnh: PPD

Trả lời truyền thông, gia đình Hà cho biết cậu vận dụng các kỹ năng học được ở trại hè quân đội để xếp chăn màn, giày dép và buộc dây. "Các bạn cùng phòng giúp cháu ép gọn các túi, còn cháu dùng dây buộc lại. Chúng cháu mất khoảng 20 phút", Hà kể.

Mẹ của Hà cho biết đã hỏi ý kiến và cậu bé khẳng định không cần bố mẹ đi cùng để bắt tàu. Bố đón Hà tại một ga tàu cách đó 4 trạm.

Trước đây, Hà cũng đã từng dùng dây tập gói ghém đồ ở nhà. "Thằng bé tính để đồ nặng vào vali, còn đồ nhẹ mang trên lưng, món nào treo ở ngoài, nối dây thế nào, buộc vào đâu cho chắc", người mẹ kể. "Cháu rất khéo tay và làm gì cũng chủ động. Gia đình muốn rèn cho con tự lập từ nhỏ. Cháu đã biết tự giặt tất từ lúc hai tuổi".

Câu chuyện của Hà được tài khoản của People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, đăng trên mạng xã hội, thu hút hơn 500.000 lượt thích. "Thực sự nể. Buộc được ngần ấy thứ bằng dây. Người lớn như tôi cũng không làm nổi", một người dùng mạng bình luận.

"Năng lực tự làm, không phải điểm số, mới là điều giúp cậu bé có sự tự tin để đối mặt mọi thử thách tương lai", người khác viết.

Đức Trung (Theo SCMP, Guangzhou Daily, People's Daily)